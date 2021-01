Eric Garcia était l’une des signatures insaisissables de Barça l’été dernier. Les culés ont tenté son embauche par actif et par passif mais ils n’ont pas accédé aux demandes économiques qui s’imposaient de Manchester. L’arrière central catalan, formé à La Masía et qui aura 20 ans dans quelques jours, est désormais libre de négocier quelle équipe il défendra l’été prochain lors de la saison 21/22 alors que son contrat avec lui prend fin. Manchester City. Il lui reste six mois sur son contrat et les Blaugrana sont les mieux placés pour remporter le prix.

Selon les informations de CBS Sports, le Barça aurait atteint un principe selon Eric Garcia cette semaine même. Les culés lui proposent un contrat de cinq ans revenir au Camp Nou et rejoindre la liste restreinte des défenseurs de Ronald Koeman. Le Catalan semble convaincu de son retour en Espagne, du retour dans ce qui était sa maison. Il Manchester City et Pep Guardiola J’aurais tenté ces derniers mois de le convaincre de renouer sa relation avec les citoyens, pour le moment, sans succès.

Déjà en septembre, sa décision était ferme de retourner en Espagne, mais le Ville il a opté pour lui, est devenu fort avec son contrat et a rejeté les offres culés en espérant qu’il pourrait parvenir à un accord pour son renouvellement avant janvier. Les mois ont passé et son poids dans l’équipe n’a pas été comme prévu. Il n’a disputé que sept matches, dont six en partant, répartis entre le Premier (3), la Coupe (1) et la Ligue des champions (3). Cette situation n’a pas conduit Eric à reconsidérer sa poursuite à Manchester.

Contacts avec Barça avoir une continuité malgré le départ de Josep Maria Bartomeu. Du conseil d’administration de Tusquets Ils continuent de tracer des pistes et de négocier avec les joueurs pour laisser un emploi au président qui est élu fin janvier. Le nouveau patron de culé aura peu de marge pour renforcer l’équipe, un peu plus d’une semaine pour clôturer les opérations et équilibrer le nombre des caisses du club battues.

Gratuit en été ou …

La de Eric Garcia Ce serait une opération sans frais si le joueur finissait par rejoindre le club l’été prochain. Mais la réalité sportive du Barça est très différente. Les de Koeman ils continuent de porter les mêmes problèmes qu’en début de saison. L’entraîneur néerlandais s’est déjà plaint à un moment donné du manque de personnel à l’arrière. Blessure à Piquer, les énormes doutes qu’il génère Umtiti et l’effondrement de Lenglet ils compromettent grandement les garanties défensives de l’équipe.

Cette saison, l’équipe de jeunes a émergé Mingueza dans une période de besoin. Malgré le fait qu’il ait donné un niveau optimal, son manque de formation dans l’élite et de cohésion avec le reste de l’effectif continue de générer des doutes. Araujo est un autre des joueurs qui a surpris depuis qu’il s’est remis de sa blessure et a eu une chance. Bien que son erreur contre Eibar continue de montrer clairement qu’il a encore du chemin à parcourir pour être un centre de garantie.

Il Barça n’exclut pas de réenchérir pour Eric Garcia ce janvier. Dans ce marché passé, le club a mis sur la table un montant d’environ 10 millions d’euros. Il lui restait un an sur son contrat à l’époque et, selon le souhait du joueur, cela semblait une offre équitable. Il Manchester City il l’a catégoriquement rejeté comme étant trop bas.

Avec le principe d’accord existant entre le Garcia et le Barça, Ces cinq années de contrat, le joueur finira par faire ses valises pour Barcelone au plus tard en juin. Si les Catalans reviennent pour lui proposer sur ce marché d’hiver, la réponse du Ville peut être différent en vue de votre départ totalement libre dans quelques mois. La crise financière de Blaugrana ne permet pas de décaissements importants et celui de Eric ce pourrait être un bon, joli et, le plus important pour eux aujourd’hui, pas cher.