Mis à jour le 17/12/2020 à 10:10

Barcelone, avec Lionel Messi, affrontera le Société réelle, actuel co-leader de la Liga, en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne au stade Nuevo Arcángel de Cordoue le 13 janvier, après un tirage au sort au siège de la RFEF.

Pour sa part, le champion en titre, le Real Madrid, affrontera l’Athletic Bilbao à l’autre tour. Ceux de Zinedine Zidane joueront un jour après les Catalans à la Rosaleda de Málaga.

Le tirage au sort a réuni les deux meilleurs finalistes de la dernière saison de championnat et les finalistes de la Copa del Rey: Real Sociedad et Athletic, qui n’ont pas encore pu s’affronter en raison de la pandémie COVID-19.

La Supercoupe d’Espagne qui s’est tenue l’année dernière en Arabie saoudite, cette fois, elle se tiendra en Andalousie, en raison des restrictions du COVID-19 pour mobiliser les équipes, en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus en Europe. La finale est prévue le 17 janvier à l’Estadio de la Cartuja à Séville.

On savait que la Fédération royale espagnole de football (RFEF) avait un accord de trois ans avec un consortium saoudien, qui sera prolongé d’un an pour compenser la situation.

Le président a souligné que la Super Coupe d’Espagne est suivie dans plus de 180 pays et qu ‘”il est très difficile de trouver une compétition courte avec cette qualité de football et un tel niveau”. “Je pense qu’il n’y a pas de compétition avec si peu de matchs et d’équipes d’une telle excellence”, a-t-il déclaré.

La Super Coupe réunit les deux finalistes de la Copa del Rey 2019/20, l’Athletic et la Real Sociedad, pas encore en compétition à cause de la pandémie, et les deux premiers de LaLiga 2019/20, le Real Madrid et Barcelone.

Étant donné que le règlement du tournoi établit que le champion de la Ligue (Real Madrid) doit affronter le vice-champion de la Coupe, et que le champion de la Coupe doit le faire avec le vice-champion de la Ligue (Barça), la finale de la Coupe n’ayant pas encore été disputée entre Athlétique et Real Sociedad pour le désir des clubs et de la RFEF qu’elle soit jouée avec le public, l’organisation a aujourd’hui tiré au sort les croix pour l’édition 2021.

Le Real Madrid cherche un nouveau titre en Super Coupe (Photo: AP)

