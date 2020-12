Il Barcelone vous connaissez déjà votre rival dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’équipe azulgrana s’est qualifiée comme deuxième de la phase de groupes et paie cette pénalité dans un duel avec le Paris Saint Germain, l’un des candidats à aller très loin dans la compétition continentale maximale. Avec Kylian Mbappé et surtout, Neymar Junior à son retour au Camp Nou, ils vont mettre de graves difficultés devant un groupe avec de grands hauts et des bas et qui n’est pas favori dans le match nul.

Neymar le rendra morbide, tant qu’il est actif pour participer à un match à deux contre Barcelone. L’attaquant brésilien est le phare du PSG, mais une blessure à la cheville met en quarantaine votre implication 100% dans l’égalité, même si l’éloignement de cela indique qu’il va pouvoir revoir ceux qui étaient ses coéquipiers et avec le club avec lequel il entretient des liens, à la fois de rumeurs sur un éventuel retour et judiciaire, avec un processus toujours ouvert .

Outre Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di María ou Marco Verratti Ce sont les autres joueurs exceptionnels de l’équipe dirigée par Thomas Tuchel, actuellement finaliste de la compétition, dans laquelle il a perdu face au Bayern. Mbappé mérite un chapitre séparé, non seulement en raison de sa qualité éprouvée, de sa capacité à marquer ou même de ses liens avec le Real Madrid pour l’avenir. Et le fait est que l’international français est l’un des joueurs les plus différentiels de la planète avec des espaces, ce que Barcelone peut souffrir en raison de son jeu de possession et des difficultés rencontrées entre la fragilité et tant de pertes en défense.

Dans le domaine défensif, le PSG montre également quelques doutes, qui doivent être résolus par Marquinhos, son stylet soit comme central, soit comme pivot, et par Keylor Navas. Le costaricien sait parfaitement ce que c’est mesurer contre Barcelone et il vivra à nouveau un duel de ce calibre dans une compétition comme la Ligue des champions, dans laquelle il a remporté le statut de gardien d’élite lors des trois conquêtes consécutives du Real Madrid.

Messi… avant son avenir?

Lionel Messi sera, logiquement, la grande arme du Barça d’affronter le Paris Saint-Germain, et curieusement il aura les projecteurs de son côté également dans une section pas strictement sportive. La star argentine a pour objectif de quitter le Barça en juin 2021 et le PSG est l’un des candidats à le signer, son ami Neymar demandant publiquement une signature qui serait une véritable bombe et qu’il aura une rencontre préalable avec les “ 10 ” en défense ” c’est «Barcelone.

Les matches aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions se joueront les 16/17/23/24 février, tandis que les matches retour, dans lesquels le quart de finale sera décidé, aura lieu le 9/10/16/17 mars. La première étape et le voyage de retour seront divisés en deux semaines, donc deux duels seront joués chaque jour. Vendredi 19 mars, aura lieu le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales de la Ligue des champions, laissant la place à la finale à Istanbul prête pour Barcelone ou le PSG, puisque l’un d’entre eux quittera le tournoi avant l’heure.