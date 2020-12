Le moment de vérité est venu pour lui Club de football de Barcelone. Après un début de saison horrible, un tournant dans le cours du parcours devrait déjà changer radicalement. Est-ce maintenant ou … des conséquences plus graves peuvent venir des bureaux du Camp Nou. Réaction ou condamnation. Devant, un cuir j’ai soulevé qui arrive en position de relégation mais avec seulement trois points de moins dans son casier que les Catalans, donc la victoire est également décisive au cours des granotas.

Il Camp Nou accueille le rendez-vous ce soir (21h00). Le stade Blaugrana sera déterminant dans les semaines à venir pour la Barça. Dans son temple ils se disputent quatre des cinq prochains matchs de la Ligue de Santander, décisif pour changer le cours de la compétition nationale. En fait, trois matchs en une semaine contre Levante, Real Sociedad et Valence. Tout le monde au Camp Nou. Crucial est celui qu’ils se disputent contre l’une des noix de coco cette saison, les txuri-urdin sont en forme et peuvent signifier une autre étape dans laquelle trébucher pour les culés. La Valence de Javi grace Ce sera une autre question délicate. Puis ils visitent Valladolid et ils ferment un 2020 noir à la maison avant lui Eibar.

Mais soyons immédiats. Il Barça se réunit ce soir avant lui j’ai soulevé avec le besoin urgent d’atteindre trois points. Les quatre défaites et deux nuls en Ligue en 10 matchs compromettent beaucoup la saison. Ce sont des numéros de table moyens-bas et ils doivent trouver des bases sur lesquelles se développer en ajoutant trois à la fois. Plus que servir le rival, ceux de Koeman Ils doivent faire un travail d’introspection, découvrir où ils échouent, ce qui les sépare et quelles sont les manières de recommencer à assembler les pièces de leur puzzle, les liens qui les ramènent à leur parcours naturel de victoire par décret.

Le 4-2-3-1, un problème

Il a dit Koeman après la défaite contre la Juventus, leurs joueurs sont sortis à ce match avec “peur”, de “ne pas perdre”. C’est une lecture difficile, la peur est compliquée et alambiquée, elle affaiblit la foi, la croyance en un modèle. La sensation du vestiaire y est peut-être pour beaucoup, bien qu’ils soient satisfaits de la forme et de la gestion humaine de l’entraîneur néerlandais, ils ont déjà critiqué le système de jeu qu’ils utilisent depuis leur arrivée. Ils sont passés du classique 4-3-3 à 4-2-3-1 comme ça devient erratique.

Des doutes subsistent quant à savoir si le problème Barça c’est simplement le système, pour déplacer un peu l’arbre et changer les hauteurs et les tâches de ses joueurs sur le terrain. Les joueurs qui vivent dans el 4-2-3-1 et 4-3-3 ils resteront les mêmes, avec les mêmes compétences et, ce qui est encore pire, avec la même attitude. C’est peut-être la maladie endémique de Barça Aujourd’hui, le manque de courage et d’agressivité qui prévalait il y a des années. Manque de professionnalisme et de cohésion dans le personnel.

Il semble que Koeman continuera à parier sur le 4-2-3-1 et dans ce schéma, ses pièces semblent claires. Les pertes réduisent la capacité de décision du Néerlandais et avec ce qu’il a, le onze de gala est clair sauf pour certains inconnus. Ter Stegen sous les bâtons comme loi. Sans Sergi Roberto, Dest occupera le côté droit et lever du soleil celui de gauche. Lenglet mène derrière et il y a des doutes entre Araujo ou Mingueza. Au milieu, Busquets et De Jong ils forment le double pivot. Avec Braithwaite comme référence, Griezmann et Messi occupent deux des postes du meneur de jeu et Pedri ou Coutinho l’autre parcelle est tirée au sort.

Levante, trois points

Il J’ai soulevé, après le triomphe de Valladolid vendredi, il part ce jour-là dans les places de relégation. Il le fait à seulement trois points de Barcelone, mais avec un match de plus. Les 11 points des granotas, pour les 14 des culés. L’équipe de Paco Lopez. Au moins, accumule six jours consécutifs sans renoncer à une défaite. Cinq nuls consécutifs avec le même résultat, 1-1, et sa dernière victoire au dernier tour contre Getafe (3-0).

Avec ces airs en faveur et avec quelques ex-madridistas dans l’air comme Jorge de Frutos ou Dani Gomez, plus le toujours compétitif José Luis Morales, meilleur buteur de l’équipe avec quatre buts, un j’ai soulevé que s’il gagnait, il égaliserait la table Barcelone et il entrerait dans la pommade de la zone médiane de la classification. Les positions européennes et le déclin sont toujours dans un poing.