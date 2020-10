La Ligue des champions nous apporte l’un des grands jeux de cette édition en phase de groupes. Juventus Oui Barcelone sont mesurés aujourd’hui, Mercredi 28 octobre à 21h00.. Le match, qui se jouera au stade de la Juventus de Turin, sera marqué par l’absence de Cristiano Ronaldo lors du match d’aujourd’hui Juventus – Barcelone après avoir de nouveau été testé positif au coronavirus.

Le match Juventus – Barcelone, qui correspond à la deuxième journée du groupe G de la Ligue des champions, se jouera à 21h00. Le duel entre deux des plus grands du continent et deux prétendants clairs pour remporter le titre à la fin de la saison peut être suivi à la télévision sur Ligue des champions Movistar. De plus, dans OKDIARY Nous vous proposerons la diffusion en ligne de la réunion minute par minute à partir d’une heure avant son début.

Il Barcelone vient au jeu au pire moment. L’équipe de Koeman arrive en pleine crise après la défaite contre le Real Madrid. Avec le néerlandais très discuté et avec le conseil au bord de la démission, les Catalans chercheront à frapper la table contre leur principal rival dans la lutte pour être les premiers du groupe.

Pour sa part, Juventus il sème aussi des doutes sur le calcium. Deux victoires et trois nuls ceux d’Andrea Pirlo ont réalisé en début de championnat, ce qui les maintient en cinquième position en Serie A. Cependant, à leurs débuts continentaux, ils ont battu le Dynamo Kiev avec un double Morata.

À quelle heure joue Juventus – Barcelone?

Espagne: 28/10/2020 21h00 (20h00 aux îles Canaries).

Argentine: 28/10/2020 16h00

Mexique: 28/10/2020 14h00

La Colombie: 28/10/2020 14h00

Pérou: 28/10/2020 14h00

Chili: 28/10/2020 15h00

Venezuela: 28/10/2020 15h00

Uruguay: 28/10/2020 16h00

Les anges: 28/10/2020 12:00 heures.

New York: 28/10/2020 15h00

Où est jouée Juventus – Barcelone?

Stade de la Juventus (Turin, Italie).

Où diffusent-ils la Juventus – Barcelone?

Espagne: Ligue des champions Movistar, Mitele Plus.

Canada: DAZN.

Chine: PPTV Sport Chine, CCTV-5.

Allemagne: Sky Go, DAZN, Sky Sport 1 / HD, Sky Ticket, Blue Sport.

Irlande: BT Sport 3, Virgin TV Go, application BT Sport, BTSport.com.

Pays Bas: SBS 6, Ziggo Sport Voetbal.

Panama: Application Flow Sports, Flowsports.co.

Royaume-Uni: BT Sport 3, application BT Sport, BTSport.com.

États Unis: FuboTV, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univisión NOW, TUDNxtra, CBS All Access, TUDN App, ZonaFutbol.