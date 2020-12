Il Barcelone, après la dernière défaite en championnat à Cadix et après avoir quitté la première place du groupe de la Ligue des champions contre la Juventus, ce dimanche a remporté une importante victoire dans l’esprit contre j’ai soulevé par 1-0 grâce à But de Lionel Messi. L’équipe de Ronald Koeman continue de montrer plusieurs défauts à tous les niveaux, mais au moins, cette fois, elle a pu en ajouter trois.

Dans les premières minutes, les locaux ont repris le ballon, mais il leur était difficile de trouver des espaces. A tel point que malgré la titularisation exagérée vis-à-vis de son rival, les plus claires ont été générées par l’équipe visiteuse. Ter Stegen a battu Jorge de Frutos un contre un et avant 20 ans, Dani Gómez était en position de tir derrière le dos de Lenglet, mais son tir dans la petite zone est passé au-dessus de la barre transversale.

Ceux de Ronald Koeman ont eu le leur quand près de 15 minutes d’espace Martin Braithwaite a été généré et sur la gauche a réussi à dessiner un droit au poteau éloigné que le gardien de but a rejeté. Plus tard, c’est à nouveau Aitor Fernández qui a étouffé le cri de l’équipe du Barca, cette fois devant une tête de Griezmann après un coup franc.

Les écarts sont apparus au fil des minutes et l’équipe catalane a amélioré son niveau, notamment grâce à Coutinho et Braithwaite, et à 37 minutes Jordi Alba a surpris avec un coup de pied de volée après un rebond que le gardien de but a pris au corner. S’il y avait des doutes sur le fait que Fernández était le chiffre, ceux-ci ont été éliminés lors de l’action suivante lorsque Griezmann a tiré dans la zone, également avec une volée, et a de nouveau retrouvé les mains du numéro 13.

De plus, Levante a oublié d’attaquer définitivement et s’est consacré à se défendre près de son but. Messi était plus actif, après une première mi-temps au cours de laquelle ses contacts avec le ballon étaient plus en balles arrêtées qu’en situation de match. C’est lui-même qui avant 10 minutes combiné avec Griezmann et a essayé à distance moyenne, mais son tir n’a pas pris la courbe attendue.

L’Argentin avait une autre poignée d’occasions mais n’a jamais pu définir confortable, car la solide défense en visite l’a empêché de cet avantage. Pendant ce temps, l’équipe de Koeman, qui a envoyé Pedri sur le terrain à la place de Busquets, se noyait dans ses propres tentatives et commençait à être frustrée par ce qui semblait être une nouvelle déception.

Mais à 15 restants à la fin, une forte récupération de l’équipe du Barça a permis à De Jong d’avancer de plusieurs mètres avec le ballon dominé et de le relâcher au bon moment pour Messi, qui se tenait en avant à gauche, il est entré dans la surface et cette fois oui, il n’a pas pardonné, et avec un pied gauche croisé, il a crié le 1 à 0.

Après le but, Barcelone aurait pu marquer un autre but, mais c’était imprécis dans la définition. À la fin, Levante a failli faire match nul car il a réussi à coincer l’équipe de Culé dans sa région et même le gardien Fernández a été encouragé à aller de la tête sur un corner. C’était donc l’histoire. Les Catalans l’emportent, mais leurs performances sur le terrain laissent beaucoup d’incertitude.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE