Messi et Griezmann célèbrent un but de l’Argentin .

Une Barcelone angoissée qui est neuf points du haut du classement Il affrontera ce mercredi à 21h00 au Camp Nou le nouveau leader de la Ligue, la Real Sociedad, qui a disputé deux matches de plus que les Catalans.

Ceux de Ronald Koeman arrivent au rendez-vous après une semaine avec deux défaites consécutives (Cadix et Juventus de Turin) et un triomphe avec la souffrance (Levante). L’objectif de Koeman est de profiter des deux matchs de championnat cette semaine au Camp Nou, contre la Real Sociedad et Valence, pour ajouter six points et des positions d’échelle dans la classification.

Maintenant même Le Barça est huitième avec 17 points, neuf de la Real Sociedad (il a joué deux autres matchs) et de l’Atlético de Madrid, et six du Real Madrid (il a encore un match).

Koeman considérait que la victoire par le minimum contre Levante “était très importante pour l’esprit de l’équipe” compte tenu de la situation en Ligue et de la chute contre la Juventus à Turin, qui a fait perdre au Barça la première place du groupe en la Ligue des champions.

La Il est douteux que contre la Real Sociedad Koeman recommencera à parier sur le système de jeu 4-2-3-1. comme il l’a fait pour la première fois depuis qu’il était entraîneur du Barça dimanche dernier contre Levante. Bien qu’il ait été interrogé à ce sujet lors de la conférence de presse précédant la réunion, il n’a pas voulu le révéler.

L’ajustement des pièces dans la zone d’attaque en dépendra. Avec les blessures d’Ansu Fati et Ousmane Dembélé, Koeman a à ces postes Leo Messi, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite, Pedro González ‘Pedri’, Trincao et Coutinho, auxquels Riqui Puig et Carles Aleña pourraient être ajoutés si l’entraîneur néerlandais a décidé de parier sur deux intérieurs. Une autre balle qui se trouve dans la chambre est l’extrême de la filiale Konrad de la Fuente, qui a déjà lancé l’appel contre Levante mais n’avait pas de minutes.

Messi, l’auteur du seul but contre les “ granotas ”, atteindra Pelé en tant que meilleur buteur de l’histoire du même club s’il marque un but contre la Real Sociedad. Maintenant, ils passent de 643 à 642.

La Royal Society cherche à donner un frappé sur la table demain au Camp Nou à prendre en compte définitivement dans cette Ligue et il le fera sans deux de ses accessoires maximum, Mikel Oyarzabal et David Silva, une fois de plus dehors, et contre un club de football irrégulier de Barcelone qui n’a pas gratté un point à domicile depuis 1995.

Le fief du Barça est le pire de tous ceux de la première division pour l’équipe formée par Imanol Alguacil, qui a participé en tant que joueur il y a 25 ans à ce dernier succès réaliste dans la capitale catalane. Maintenant La Real est forte et le Barça émet des doutes, mais les pertes d’Oyarzabal et Silva, qui ne sont même pas convoquées, peuvent conditionner le match pour une équipe basque qui accuse également la perte de son gardien Miguel Ángel Moyá et celle du central Aritz Elustondo, cette dernière absence que le Real peut bien couvrir avec Zubeldia et Le Normand.

Les Basques arrivent juste de but à cette rencontre, mais pas à partir d’un jeu qui leur permet de générer des chances qui ne se matérialisent pas, qui a abouti à six matchs entre la Liga et l’Europe sans gagner, mais aussi sans perdre. Huissier de justice a offert une pause à certains de ses meilleurs hommes dans le derby du Gipuzkoan contre Eibar (1-1), en attendant ce match pour lequel les onze de départ Nacho Monreal, Gorosabel ou Willian José, qui se sont démarqués au classement européen contre Napoli en Ligue Europa et est resté sur le banc contre l’Eibar.

Files d’attente probables

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergiño Dest, Araújo, Lenglet, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Pedri, Coutinho; Messi, Griezmann et Braithwaite.

Société réelle: Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Zubimendi, Merino; Barrenetxea, Willian José et Januzaj.

Arbitre: Sánchez Martínez. (Comité murcien).

Stade: Camp Nou.

Temps: 21.00