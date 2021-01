Il paraît que Barcelone Il trouve le chemin de la victoire et de la continuité dans la Liga Santander. De la main de Lionel Messi et Pedri, l’équipe du Barça a pu mener le match contre l’Athletic Club Bilbao et prendre les trois points.

Bien sûr, ceux menés par Ronald Koeman n’ont pas bien démarré le match après avoir reçu un but précoce d’Iñaki Williams (3 ′). Cependant, Pedri González a été découvert et a ouvert la voie au retour après avoir égalisé les actions à 14 ‘de jeu.

Après cela, Lionel Messi est apparu et avec son doublé, il a signé la victoire. Et une fois le match terminé, Pedri a été interviewé par les caméras du réseau Movistar et n’a pas pu cacher sa joie de la victoire.

«Nous savions que c’était un match important et nous avons bien préparé le match. Nous savions comment ils allaient jouer, à la recherche de la vitesse de Williams. Ils ont marqué un but pour nous très tôt et ce fut un coup dur, mais nous avons pu revenir et nous avons obtenu trois points très importants », a déclaré le jeune ailier.

«Lorsqu’ils vous marquent un but au début, la chose normale est de s’effondrer et nous avons fait le contraire. Nous étions confiants et nous savions comment revenir, je vais rester avec ça », a ajouté Pedri, qui a révélé qu’il n’avait jamais marqué de but de la tête à ce jour.

«Je n’ai jamais marqué la tête la première de ma vie. Merci à De Jong qui continue le jeu et j’ai pu mettre l’égalité », a déclaré l’ancien joueur de Las Palmas.

