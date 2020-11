Ap, Afp et Dpa

Journal La Jornada

Mardi 10 novembre 2020, p. a10

Barcelone. L’attaquant Ansu Fati, le joyau de la jeunesse de Barcelone, restera en dehors du terrain pendant quatre mois après avoir subi une opération au genou hier, a annoncé le club.

Ansu Fati a été opéré avec succès lundi pour la blessure au ménisque interne de son genou gauche, a rapporté l’équipe catalane dans un communiqué.

L’attaquant de 18 ans a été blessé lors de la victoire 5-2 de Barcelone contre le Betis en championnat espagnol samedi. Il a été remplacé à la mi-temps par Lionel Messi, après avoir échoué à se remettre d’un tacle de la partie algérienne Aissa Mandi dans la zone.

Cette saison, a souligné Barcelone, «le jeune attaquant du Barça a accumulé 10 matchs: sept en Ligue et trois en Ligue des champions. Au total, Ansu a joué 596 minutes, au cours desquelles il a réussi à marquer cinq buts et à distribuer deux passes “.

Selon la presse, les médecins ont choisi de suturer le ménisque affecté et non de le retirer. Bien que l’option choisie implique un congé maladie plus long, les spécialistes ont préféré garantir un délai raisonnable pour la réhabilitation du ménisque atteint.

C’est une blessure grave qui ralentit soudainement l’ascension fulgurante que cette jeune promesse, qui a plusieurs records précoces avec le Barça et l’équipe espagnole, menait constamment.

Avec cinq buts en 10 matches officiels, Ansu Fati est le deuxième meilleur buteur du Barça cette saison, derrière Messi.

Malgré sa jeunesse, l’ailier a déjà disputé 43 matchs avec l’équipe première du Barça, au cours desquels il a marqué 13 buts et distribué trois passes au total. Cette saison, il faisait partie des alignements fixes de Ronald Koeman et en son absence, des joueurs comme Pedri et Ousmane Dembele devraient devenir encore plus importants.

Auparavant, l’adolescent avait été exclu par l’équipe espagnole en raison d’une blessure. Convoqué par Luis Enrique Martínez, Fati a laissé sa place à l’ailier du Real Madrid Marco Asensio, appelé à sa place pour le match amical contre les Pays-Bas, mercredi, et la Ligue des Nations contre la Suisse, samedi, et l’Allemagne, trois jours. plus tard.