Encore un revers pour Barcelone en Ligue, cela laisse l’équipe du Barça dans une situation très difficile au championnat national. L’équipe de Ronald Koeman a perdu lors de sa visite à Cadix, une équipe qui jusqu’à présent n’avait ajouté que deux points à domicile. Après dix jours pour les Catalans, le Barcelone est 12 derrière le leader, l’Atlético – avec les mêmes parties – et est plus proche de la relégation que des places en Ligue des champions.

«Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre plus de points. Jusqu’à la fin de l’année, nous devons gagner tous les jeux », Il a dit Ronald Koeman lors de la conférence de presse avant le match contre Cadix. L’équipe du Barça avait tout en face, elle venait de gagner en trois matchs consécutifs, avec 11 buts en faveur et aucun encaissé. L’équipe de Cadiz attendait devant, forte à l’extérieur mais faible à domicile. Les Catalans se léchaient déjà les lèvres avec Messi, Griezmann, Coutinho et Braithwaite sur le terrain, mais une équipe rocailleuse a été trouvée, qui a su souffrir en défense et profiter des opportunités qu’elle avait.

Une défaite, la quatrième jusqu’à présent de la Ligue, cela laisse Barcelone dans une situation très compromise. L’équipe du Barça a deux matchs de moins que certains dans le tableau, mais en la comparant à l’Atlético de Madrid, avec les mêmes matchs joués – 10-, Les hommes de Diego Pablo Simeone marquent 12 points.

Barcelone étouffe la Ligue

Avec 14 points, en ce moment, c’est six des places en Ligue des champions et seulement trois sur la ligne dangereuse qui définit en ce moment la descente, marquée par Osasuna, avec les mêmes matchs que les Catalans.

MisterChip a souligné que un inconvénient similaire n’a jamais été retracé dans l’histoire de la Ligue, comme les 12 points qui séparent Barcelone du haut du tableau, occupé par l’Atlético de Madrid.

CAD 2-1 FCB (FT) – Il y a 12 points de différence entre Barcelone et l’Atlético de Madrid (les deux ont joué 10 matchs). UN TEL INCONVÉNIENT N’EST JAMAIS REVENU POUR ÊTRE CHAMPION DE TOUTE L’HISTOIRE DE LA LIGUE. – MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 5 décembre 2020

Barcelone a très mal commencé la Ligue et n’a pas encore trouvé la clé. L’équipe du Barça montre un visage en Europe et un visage très différent dans le championnat national. La veille, il avait battu Osasuna et il semblait qu’il se réengageait dans la Ligue, mais l’équipe de Koeman a de nouveau montré de nombreuses erreurs et a fini par être surprise par l’équipe d’Álvaro Cervera.

La colère de Koeman

L’entraîneur néerlandais Ronald Koeman il s’est retrouvé très en colère après la défaite contre Cadix. Des mots tels que “déçu” ou sans trouver “une explication au deuxième but de Cadix” sont venus de l’entraîneur de Barcelone. De plus, il a souligné qu’il ne pouvait pas accepter les «hauts et les bas» de ses joueurs.

Les trois prochains matches de Barcelone dans la Ligue seront contre Levante, la Real Sociedad et Valence, tous au Camp Nou. L’équipe du Barça doit tenter d’inverser la situation au plus vite si elle ne veut pas que la saison soit très longue.