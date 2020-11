Barcelone a gagné confortablement 0-4 au Dinamo Kiev dans un match dans lequel ils ont dominé du début à la fin mais n’ont pas réussi à générer plus de chances. Ceux de Ronald Koeman, avec ce triomphe, certifient mathématiquement sa passe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et maintenant, ils n’ont plus qu’à assurer la première place, qui sera jouée contre la Juventus. Sergiño Dest et Martin Braithwaite, avec un doublé, et Antoine Griezmann, ont fait les buts des azulgranas.

Barcelone avait deux objectifs en Ukraine: sortir de la crise sportive et se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mathématiquement. Les choses ne vont pas bien au Can Barça. Les problèmes institutionnels, l’attitude et les performances d’un Leo Messi resté à Barcelone, Griezmann essayant de laver son image après la critique de son environnement au ’10’, les résultats en Santander League … peu de choses vont bien dans le Camp Nou, mais maintenant ils avaient une chance de se réconcilier.

Pour cela Ronald Koeman avait un onze sans précédent marqué par des blessures et des rotations. Ter Stegen Il fait partie intégrante du but et il ne faisait aucun doute qu’il commencerait. Devant, une ligne défensive dans laquelle le seul régulier était Lenglet. A côté de lui, dans l’axe de l’arrière, le canterano Oscar Mingueza. Les groupes étaient pour Junior firpo et pour Sergiño Dest. Dans le double pivot ils ont agi Pjanic et Carles Aleñá. Devant eux, au milieu de terrain, un Pedri qui à ses côtés avait Coutinho et Trincao. Au bout de l’attaque, autre surprise: Martin Braithwaite.

Le match a commencé alors que le temps était en Ukraine: froid. Les footballeurs culés ont dominé la possession mais les occasions ne sont pas arrivées. Pedri a montré sa qualité technique grâce à la position plus ciblée qu’il occupait. Coutinho essayait d’assumer les responsabilités d’un footballeur de sa stature et Carles Aleñá a distribué le match, mais ni Braithwaite ni Trincao n’étaient capables de générer un grand danger près de la zone du Dynamo Kiev. Nous sommes revenus à l’habituel, beaucoup de possession mais cela ne gagne pas de matchs.

Les Ukrainiens, leaders de leur championnat, ont donné le ballon à Barcelone en attendant que le leur aille contre lui. Ceux de Lucescu en ont apprécié, mais très inoffensifs. L’un a été coupé par le débutant Óscar Mingueza et l’autre, un tir de Carlos De Pena, l’a arrêté sans aucune complication Ter Stegen. Ce sont les actions les plus dangereuses du Dinamo, qui, lors du premier acte, n’a craint qu’une seule fois que le Barça prenne de l’avance. Allé avec un tir placé par Philippe Coutinho qui s’est approché du poteau du but défendu par Bushchan.

Beaucoup de contact, peu de danger

Il semblait que les footballeurs de Barcelone voulaient atteindre la ligne de but et la pousser. Il n’y a pratiquement pas eu de coups de feu de part et d’autre. Il y avait moins de danger qu’Homer Simpson dans un magasin d’aliments naturels. Ce sur quoi l’équipe du Barça a mis le plus d’émotion, c’est quand ils ont réclamé un penalty sur Francisco Trincao, mais cela n’existait pas. et que le VAR n’a pas pris 30 secondes pour examiner la clarté de l’action. Beaucoup de contrôle, beaucoup de toucher, beaucoup de passes, mais peu de coups grâce, en grande partie, au bus que le Dinamo conduisait.

Avec le 0-0, on a atteint l’entracte et après la pause, les mêmes joueurs ont dû continuer à se battre pour la victoire. Cette fois, Messi n’était pas là pour sortir les châtaignes du feu, comme il l’était contre le Betis il y a quelques semaines. Il fit rouler le ballon et Lenglet était sur le point de tout gâcher. Le Français était confiant, le ballon a été volé et l’attaquant du Dinamo a tiré sur la poupée. Riqui Puig et Antoine Griezmann se sont réchauffés car Koeman n’aimait pas ce qu’il commençait à voir. Les Ukrainiens ont commencé à oser un peu plus et le premier pouvait arriver, mais Mingueza a coupé une passe de mort que Verbic attendait déjà de terminer.

Sans Messi, il y a le paradis

Malgré ces deux attaques des locaux, Barcelone a montré sa qualité et il a pris les devants à la 52e minute. Les protagonistes ont donné pour une blague: Il y avait un Espagnol, un Danois et un Américain. Pedri a commencé le jeu, l’a donné à Braithwaite, qui l’a contrôlé et l’a laissé à un Sergiño Dest qui ressemblait à un avion pour se tenir dans la petite zone et traverser le ballon pour battre Bushchan. L’un des footballeurs les moins attendus a débloqué le match et a commencé à tout mettre en face pour l’équipe de Ronald Koeman.

Quelques minutes plus tard Barcelone a encore plus mis le jeu sur la bonne voie. Corner pris par Aleñá au premier poteau, Mingueza le peigne vers le deuxième poteau et Braithwaite y apparaît pour pousser à volonté le ballon au fond du filet et mettre le 0-2 sur le tableau de bord. Avec la victoire dans la paume de sa main et la qualification pratiquement assurée, Ronald Koeman a fait son premier changement. Entré Riqui Puig, qui avait 30 minutes d’avance pour tenter de convaincre le Néerlandais après avoir joué seulement 3 minutes en championnat. Avec l’équipe de jeunes, Griezmann et Jordi Alba sont entrés et ce sont Pjanic, Coutinho et Lenglet qui quittaient le terrain de jeu.

Barcelone gagnait déjà 0-2 et maintenant ce qu’ils n’avaient plus à faire était de s’endormir comme lors du match du Camp Nou. Carlos De Pena l’avait, mais sa frappe passa largement. Après le choc est venue la grande phrase. Pénalité commise sur Braithwaite et le Danois qui saisit le ballon et s’exécute parfaitement sur place. Double de l’ancien Leganés et immédiatement après un footballeur a fait ses débuts, Matheus fernandes, que beaucoup de fans culés ne sauraient ni son existence ni qu’il a dossier de première équipe. Il était également temps de Konrad de la source avec 10 minutes restantes, mais peu de choses pourraient arriver dans un jeu aussi froid. Trois minutes ajoutées et Antoine Griezmann a clôturé la victoire avec une volée dans la surface qui a mis la cerise sur le gâteau dans laquelle le Barça contrôlait, mais qui lui a coûté de créer plus de danger dans la zone rivale.