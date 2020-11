Le président du comité de direction du FC Barcelone, Carles Tusquets, a indiqué ce lundi après la première réunion de la société de gestion qu’il avait l’intention de convoquer élections présidentielles “proches de Noël” mais à condition que les “garanties sanitaires maximales” soient données pour que le député puisse voter en masse et en toute tranquillité.

“Proche des vacances de Noël, maintenant. Mais nous devrons pouvoir voter avec toutes les garanties sanitaires, car elles doivent être représentatives et avec approbation de la confiance pour le prochain président et conseil d’administration “, a déclaré lors d’une conférence de presse sur l’appel électoral, l’objectif principal de la Commission de gestion.

Pour trouver cette date qui permet un afflux maximal et une sécurité sanitaire maximale, la commission de gestion crée un groupe de travail à partir de ce lundi, composé également de la fiduciaire du partenaire, Joan Manuel Trayter. les membres de la commission de discipline et de la commission de transparence du club, d’agir comme interlocuteurs avec le gouvernement de la Generalitat et les autorités sanitaires.

“L’idée est de proposer un plan de travail et un calendrier, coordonnés avec la Generalitat, afin que le processus électoral se déroule avec le maximum de garanties de participation, de sécurité sanitaire et conformément à nos statuts”, a déclaré Tusquets. “Mais il nous semble qu’il est très difficile de mettre en œuvre un vote en novembre et décembre, honnêtement”, détaillé.

Objectif, celui de fixer une date électorale et garantir logistiquement le vote, auquel ils consacreront «toutes les ressources logistiques et humaines» du club pour bien l’organiser. “Nous avons besoin que les membres puissent voter avec le maximum de garanties, pour que le nouveau président soit soutenu par un soutien énorme et une participation maximale”, a-t-il réitéré.

Il n’exclut pas que le vote électoral ait lieu dans différents points de vote de toute la Catalogne, jusqu’au reste de l’État, et que vous pouvez voter par courrier ordinaire, comme lors d’une élection présidentielle catalane ou espagnole. Bien entendu, il ne voit aucune option pour le vote électronique.

“Nos statuts n’autorisent pas le vote électronique, il n’a pas eu lieu. Mais nous pouvons promouvoir la promotion par courrier ordinaire, pas par courrier électronique. Nous utiliserons tous les moyens possibles mais nous ne pouvons pas faire de miracles ou changer les statuts », a-t-il soutenu.