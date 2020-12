Il Barcelone a décidé d’émettre une déclaration médicale pour expliquer la raison pour laquelle Leo Messi Il ne rejoindra pas le reste de ses coéquipiers à l’entraînement lundi prochain et aura plus de vacances. L’entité du Barça a rapporté que l’Argentin “vous terminez le traitement sur votre cheville droite. Le joueur devrait reprendre l’entraînement après le match FC Barcelone-SD Eibar ».

📋 COMMUNIQUÉ MÉDICAL | Messi

Le footballeur argentin termine le traitement de sa cheville droite 🔗 https://t.co/jtLWHvIPpZ pic.twitter.com/lxQpdBGHL8 – FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 27 décembre 2020

Par conséquent, Messi, qui sera dans l’actualité aujourd’hui à cause de l’interview qu’il a accordée à Jordi Évole à La Sexta, se poursuivra en Argentine, où il a voyagé après le match qui a mesuré Barcelone avec Valladolid pour passer la veille de Noël et Noël et où il peut aussi célébrer l’entrée de la nouvelle année. L’Argentin est dans son pays accompagné de sa famille.

Avec tout ça, Messi, qui ne sera pas contre les Basques le 29 décembre, Il ne s’entraînera pas non plus mercredi ou jeudi et fera de nouveau de l’exercice à la ville sportive Joan Gamper, le vendredi 1er janvier. à 17h00 Les Catalans commencent 2021 en déménageant à Huesca, où ils ouvriront l’année le 3 janvier.

Il faut rappeler que l’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, avait prévenu que le choc contre Ferencvaros C’était le dernier que Leo Messi aurait à se reposer, mais l’entraîneur néerlandais a cédé et a donné son feu vert à quelques jours supplémentaires pour le culé des ’10’.