Barcelone reçoit la Real Sociedad au Camp Nou dans le match correspondant à la 19e journée de la Ligue de Santander mais tôt pour coïncider avec le week-end de la Super Coupe d’Espagne. L’équipe azulgrana est mesurée par rapport au leader du championnat et a besoin de la victoire pour continuer à se réengager dans les premières positions.

La victoire 1-0 contre Levante a donné une dose d’énergie à l’équipe culé et maintenant Ils essaieront d’ajouter trois autres points pour continuer dans la bonne dynamique dont ils ont besoin après un début de saison irrégulier. Devant eux, ils ne pouvaient pas avoir de meilleur rival pour tester leur amélioration que la Real Sociedad, une équipe qui a profité de la défaite de l’Atlético de Madrid dans le derby pour reprendre la tête de la Ligue de Santander.

Ronald Koeman apportera peu de changements par rapport aux onze qu’il a pris contre Levante et l’une des seules variantes pourrait être de rendre la propriété à Pedri. Le footballeur canarien à chaque fois qu’il est entré dans les derniers matchs a offert et contribué plus que Philippe Coutinho et pourrait reléguer le Brésilien sur le banc pour commencer. Bien sûr, l’ancien Las Palmas s’est avéré plus utile dans la zone centrale que dans l’aile gauche.

D’un autre côté, tous les yeux seront rivés sur Leo Messi, qui n’a pas vécu son meilleur match contre Levante, mais a réussi à marquer le seul but de l’affrontement pour donner la victoire à Barcelone. L’Argentin a essayé mais encore et encore, il s’est écrasé contre un stellaire Aitor Fernández, qui a pu éviter le grand nombre de tirs de Rosario et de ses coéquipiers mais n’a finalement pas pu éviter le but de la victoire culé. Le ’10’ devra montrer sa meilleure version pour vaincre un rival toujours compliqué comme la Real Sociedad.

L’un des aspects sur lesquels les supporters du Barça se concentreront sera la défense. Cette année, les hommes de Ronald Koeman ont commis de nombreuses erreurs, quelque chose qui a réussi à mettre en colère l’entraîneur néerlandais car cela leur a coûté suffisamment de points dans les matchs clés. Contre Levante, ils ont laissé une feuille blanche et voudront répéter contre une Real Sociedad qui dépasse les attentes cette saison.

David Silva descend dans le réel

Et c’est que la Real Sociedad arrivera au choc sachant qu’elle devra se mesurer au Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue Europa. L’équipe de Saint-Sébastien avait l’une des équipes les plus compliquées du tournoi, mais elle n’aura pas à s’en soucier avant février, donc maintenant La seule chose à laquelle l’équipe d’Imanol Alguacil pense, c’est la Ligue de Santander et de continuer à maintenir le leadership.

Les grandes absences qu’aura la Real Sociedad sont celles de David Silva, Mikel Oyarzabal et Aritz en défense. Deux de ses piliers ne seront pas là, mais Mikel Merino, Portu, Januzaj et William José menacent un Barcelone qui n’offre pas sa meilleure version et avec lequel les txuri-urdines veulent s’enfoncer les doigts dans la plaie. Match de carats au Camp Nou.