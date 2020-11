Barcelone a clairement et confortablement remporté Osasuna 4-0 dans un jeu où ils étaient supérieurs dès la première minute. Ce triomphe permet aux hommes de Ronald Koeman de retrouver leurs sensations en Santander League et de ne pas finir de perdre leur emprise sur les options de titre. Braithwaite, Griezmann, Coutinho et Leo Messi, qui ont rendu hommage à Maradona, ont fait les buts des culés.

Aucune marge d’erreur. C’est ainsi que l’équipe du Barça est arrivée lors du match contre Osasuna. Il est évident que les hommes de Ronald Koeman ne sont pas à la hauteur en Santander League et un écart a commencé à se creuser entre le Barça et les équipes en haut du tableau qui commence à s’inquiéter. Par conséquent, la victoire était une nécessité de premier ordre. C’est pourquoi l’entraîneur néerlandais qui est sorti avec un onze très offensif: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Mingueza, Jordi Alba; De Jong, Coutinho, Pedri; Messi, Griezmann, Braithwaite.

Respectueuse minute de silence qui a été observée pour la mémoire de Maradona avec un Leo Messi excité et avec le maillot El Diego présidant dans la loge du Camp Nou. La balle roulait juste le jour où les Catalans ont célébré 121 ans d’histoire et, comme d’habitude, ils ont essayé de contrôler le match pendant que l’équipe rivale se retirait bien en attendant d’en profiter pour faire des dégâts. Ceux d’Arrasate défendaient avec presque toutes les troupes et forçaient Barcelone à tenter leur chance, dans la plupart des cas, de loin.

De cette façon, plusieurs occasions sont arrivées, telles que une volée de Griezmann qui a trouvé les poings de Sergio Herrerao un tir du bord de la zone de Coutinho qui s’est retrouvé entre les mains du gardien d’Osasuna. Les deux footballeurs barcelonais, très actifs, ont créé la première chance du match. Messi passe en profondeur au Français, qui dribble le gardien de but et depuis la ligne de fond, il le met sur le Brésilien, mais Unai García évite les deux sous les bâtons. Plus tard, les rôles seraient modifiés et ce serait l’ancien Liverpool qui fréquenterait Macon’s, qui a croisé son tir à l’excès.

La main de Messi

Barcelone a dominé excessivement avec plus de 70% de possession. Mais comme toujours, cela ne donne pas la victoire, mais cela aide à y parvenir. Et dans le premier que les Catalans ont attrapé, délogé à l’arrière, le premier de l’après-midi est arrivé. Messi impressionnant col, un changement de bande avec des harmoniques de passe profonde, pour Jordi Alba. L’arrière gauche pénètre dans la zone, la donne à un Coutinho qui croise Sergio Herrera. Le rejet tombe à Braithwaite, qui est également stoppé par son tir, mais déjà le prochain rebond, trébuchant, finit par envoyer le ballon au fond des filets tandis que le gardien d’Osasuna a sifflé une faute. Mateu Lahoz a donné la validité aux deux et le VAR l’a ratifié une minute plus tard. À propos, alors que le ballon entrait à haute altitude, Messi est apparu comme un avion et a levé la main, qui sait s’il s’agissait d’une action réflexe ou en hommage à Maradona et à son objectif mythique à la 86e minute.

Avant le but Osasuna n’avait profité qu’une seule occasion que Budimir avait achevée de force une croix Jonny et l’a envoyée sur la barre transversale. L’ex du Sporting a dû quitter le terrain quelques minutes plus tard suite à une blessure musculaire. Mais à la limite de la pause, Budimir a réussi à battre Ter Stegen, mais l’action a été invalidée. Oier a terminé dans une position illégale et le gardien de but allemand a fait le miracle. Après avoir rejeté Budimir, il a tenté sa chance et le gardien de but a une fois de plus sauvé de manière impressionnante et sur le troisième, l’ancien joueur de Majorque n’a pas échoué, mais toute l’action, depuis le début, a été invalidée.

Barcelone a inscrit le deuxième but avec un confortable 2-0 se reposer. Ça venait des pieds de Griezmann et c’était un vrai but. Les Français ont empalé une volée en bordure de surface après un dégagement de Moncayola. Le fouet d’Antoine était si fort que Sergio Herrera ne pouvait que regarder un missile entrer dans son but. Au retour du vestiaire, le Barça est revenu avec un nouveau visage: Sergio Busquets. Le milieu de terrain a remplacé un Pedri qui remplissait correctement les fonctions du «5», mais Koeman voulait que l’international espagnol récupère des sensations.

Hommage à ’10’

L’équipe visiteuse est sortie avec plus de joue en seconde période et a rapidement testé Ter Stegen. Barcelone s’est réveillé et a continué à chercher un troisième but pour condamner le match. Messi a essayé avec une faute qu’il aime, mais le cuir est passé par-dessus la croix. Dans la suite, ils ne pardonneraient pas les azulgranas. Griezmann vole un ballon à Oier, le donne à Coutinho, qui le donne à son tour à Braithwaite. Roncaglia met le pied et le ballon atteint Antoine, qui avait accompagné le jeu. Au lieu de tirer, il a trompé tout le monde et l’a donné à Philippe, qui n’avait qu’à le pousser. 3-0 au Camp Nou électronique et la victoire est restée à domicile.

Koeman a vu le moment de déplacer le banc et a cédé à Junior, Trincao et Dembélé par Dest, Braithwaite et Coutinho. Le quatrième but est venu des pieds de l’ailier français dès son entrée sur le terrain, mais le VAR a annulé le but pour hors-jeu devant Trincao, qui avait assisté l’ancien joueur de Dortmund. Avant cela, une frappe de Roberto Torres au poteau après une énorme erreur à la sortie du ballon par Mingueza. Entre, Lenglet a dû quitter le terrain en raison d’une blessure à la cheville, déclenchant toutes les alarmes à Can Barça en raison des nombreuses pertes défensives. Barcelone n’était pas satisfaite et voulait une chambre. Messi voulait le sien après avoir vu comment tout le monde avait vu le but et il ne l’avait pas fait.

Et le destin voulait qu’elle arrive pour qu’elle puisse rendre hommage à Maradona. Le Rosario a vu l’occasion parfaite de lâchez un coup de fouet du croissant de la zone et placez-le dans le carré et il ne l’a pas gaspillé. Dans la célébration Il a enlevé sa chemise et en dessous il avait l’un des Newell avec le “ 10 ” que Diego Armando avait dans le club dont Leo Messi est fan depuis qu’il est enfant. Embrassez et mains au ciel de son successeur. Avec le match résolu avec 4-0, Osasuna pouvait marquer le but d’honneur, mais Ter Stegen était là. Trincao et Messi pourraient également faire la petite main, mais le temps s’est écoulé et les hommes de Ronald Koeman ont pris trois points indispensables.