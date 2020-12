Afp

Journal La Jornada

Mercredi 23 décembre 2020, p. a10

Madrid. Barcelone est revenue sur le chemin de la victoire avec une victoire 3-0 à Valladolid, hier dans un match correspondant à la 15e journée du championnat espagnol, où l’Atlético de Madrid, sans le mexicain Héctor Herrera pour cause de blessure, a renforcé son leadership en s’imposant 2 -0 dans le domaine de la Real Sociedad.

Lionel Messi a de nouveau été le protagoniste du Barça et a signé le dernier but des Catalans, à la minute 65, dans une belle pièce dans laquelle il s’est penché sur Pedro González, qui lui a retourné les talons, pour que la star argentine termine un but.

Trois jours après avoir atteint le mythique Pelé dans le nombre record de buts (643) signés avec le même club en compétitions officielles, Messi a déjà établi un nouveau record, portant désormais le décompte à 644.

Avant le but de Rosario, le Français Clément Lenglet avait dépassé le Barça à la 21e minute, avec une tête de Messi précisément.

A 35 ans, le danois Martin Braithwaite a élargi le compte de l’équipe du Barça, en terminant à plaisir une passe de Sergiño Dest, dans une pièce dans laquelle Leo Messi était également le protagoniste lors de la conduite de l’offensive, se débarrassant du harcèlement de plusieurs rivaux.

Le dernier but de Messi, à 67 ans, a marqué une bonne soirée pour le Barça au José Zorrilla, face à une équipe de la zone basse du classement (18e).

Ce résultat a été obtenu avec un bon football et de bonnes opportunités de but. L’équipe a été sérieuse depuis le début, a célébré le technicien des culés, Ronald Koeman.

Avec cette victoire, Barcelone a ajouté 24 points et continue en cinquième position, mais se situe à deux points de la quatrième place de Villarreal, qui marque la «zone des champions» et qui a fait match nul 1-1 à domicile contre l’Athletic Bilbao (9e ).

Iñaki Williams a mis Bilbao en tête à l’Estadio de la Cerámica, à la 19e minute, mais à la 74e minute, il était à égalité pour l’équipe jaune Yéremi Pino.

En ce qui concerne la lutte pour le titre, le Barça a pu rester à huit points du leader actuel, l’Atlético de Madrid, sorti renforcé de sa visite à Saint-Sébastien avec sa victoire 2-0 sur la Real Sociedad (3e ).

Mario Hermoso a signé le premier but sur matelas à la Real Arena, en tête-à-tête par le Belge Ya-nnick Carrasco à la 48e minute. Il a condamné 74 Marcos Llorente d’un tir du bord de la surface.

Outre Héctor Herrera, hier le Portugais João Félix n’a pas pu disputer ce match avec l’Atlético, a déclaré une absence de dernière minute en raison d’une pharyngotonsillite.

L’équipe emmenée par Diego Simeone compte 32 unités, désormais trois de plus que le Real Madrid (2e), qui reçoit Grenade (7e) ce mercredi avec la possibilité de rejoindre à nouveau leurs voisins aux points.

De son côté, Valence (13e) a subi une défaite inquiétante, s’inclinant 1-0 à domicile contre Séville (6e), qui l’a emporté sur un but à la minute 81 de Jesús Joaquín Fernández.

Avec 15 points, Valence n’a qu’un point au-dessus des positions de relégation, après avoir enchaîné une sixième journée sans gagner. Séville est sixième. De leur côté, Elche (16e) et Osasuna (19e) ont fait match nul 2-2 au stade Martínez Valero.

Osasuna a pris la tête à deux reprises, avec des buts de Rubén García (10) et du Serbe Darko Brasanac (64), mais Elche a réussi à rééquilibrer le tableau de bord de l’équipe locale à deux reprises, grâce à Fidel Chaves (46) et l’Argentin Guido Carrillo ( 78).

Osasuna partage désormais la dernière place du classement avec Huesca, qui a fait match nul 1-1 avec Levante (14e) à El Alcoraz.

Osasuna et Huesca sont désormais à égalité de points (12) et de différence de buts (-10), avec le même nombre de buts inscrits (13) et le même contre (23).

Le jour 15 du tournoi espagnol se poursuivra aujourd’hui avec les duels: Getafe-Celta de Vigo, Real Madrid-Grenade, Alavés-Eibar et Real Betis -Cádiz.