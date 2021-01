Les joueurs de Barcelone célèbrent un but contre Elche. .

Il Barcelone a remporté une victoire terne en Elche (0-2) qui vous permet continuez votre séquence de victoires à la maison dans La Ligue et cela a encore aggravé la situation de l’équipe d’Elche, qui a son treizième match sans gagner.

Un objectif de De Jong à la fin de la première mi-temps et un autre de Riqui Puig, au crépuscule, suffisaient à Barcelone pour mener à bien un engagement marqué par l’absence de Leo Messi et dans lequel Ter Stegen était à nouveau providentiel en sauvant son équipe à la seule occasion d’Elche.

L’équipe de Ronald Koeman s’est conformée au scénario dès la première minute et a assumé le commandement absolu du match contre une Elche pour profiter d’une erreur de son rival.

L’équipe catalane, avec un rythme lent et prévisible dans sa salle des machines, a chargé la quasi-totalité de son jeu d’attaque du côté de Dembélé, qui a maintenu un combat acharné avec son marqueur, le Colombien Mojica.

Barcelone, très coincé et imprécis dans son jeu d’attaque, ne pouvait générer du danger que dans les coups de pied arrêtés et dans les tirs lointains de Busquets et Pedri.

Elche, qui n’a pas souffert en défense, il a été encouragé à lancer l’attaque au fil des minutes et il a contourné le but de Ter Stegen avec une tête de Raúl Guti qui est allée haut.

L’équipe d’Almirón se sentait de plus en plus à l’aise, car leur travail collectif avait atteint déconnecter Gierzmann et Braiwhite de la fête, tandis que Pedri et Alba n’ont guère eu d’impact sur le match.

Mais une accélération de Barcelone sur l’aile gauche de l’attaque lui a permis d’ouvrir le match au bord de la pause. Braiwhite a gagné son dos sur la défense et a envoyé un centre dans la zone que De Jong a transféré au réseau sur la ligne après un dégagement fautif de Diego González.

Elche a accusé l’impact émotionnel du but dans les premiers instants de la seconde mi-temps, dans lesquels Barcelone a joué à plaisir, bien qu’avec le passage des minutes, il avançait ses lignes de pression et accumulait des joueurs en attaque.

Il L’équipe d’Elche a eu sa belle opportunité aux pieds de l’Argentin Rigoni, auquel Ter Stegen a nié le but dans un heads-up après une très grave erreur de Mingueza.

Quelques secondes plus tard, c’est Edgar Badía qui s’est démarqué dans l’autre but en stoppant un tir de Dembélé.

Barcelone, très fatiguée, n’a pas laissé le jeu devenir incontrôlable et il revint abaisser les révolutions du jeu avec un football lent et sans profondeur.

Almirón a tenté de réactiver son équipe avec les changements, y compris celui du vétéran Nino, mais c’est Barcelone qui s’est le plus rapproché du but.

Badía a empêché à deux reprises Trincao de faire ses débuts en tant que buteur avec son équipe, maisou ne pouvait pas arrêter un bon en-tête de Riqui Puig, qui n’était sur le terrain que depuis quelques secondes. Le but a mis la rubrique sur une victoire grise de Barcelone contre un rival en chute libre.

Fiche technique:

0 – Elche CF: Edgar Badía; Barragán, Verdú, Diego González, Mójica; Josan, Marcone, Guti (Luismi, min.74), Víctor (Nino, min.81), Rigoni (Tete Morente, min.74) et Lucas Boyé.

2 – FC Barcelone: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Umtiti, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri (Riqui Puig, min. 86); Griezmann, Braithwaite et Dembélé (Trincao, min. 73).

Buts: 0-1, min. 38: De Jong. 0-2, min. 88: Riqui Puig.

Arbitre: Pizarro Gómez (Comité de Madrid). Il a montré un carton jaune à Sergio Busquets et Griezmann, de Barcelone.

Incidents: Réunion correspondant à la dix-neuvième journée de LaLiga Santander a joué au stade Martínez Valero d’Elche à huis clos.