Ronald Koeman est apparu lors d’une conférence de presse à la veille de la réunion du Barcelone dans le Martinez Valero avant le Elche de ce jour 20 du Ligue de Santander. Le Néerlandais a une fois de plus souligné l’usure physique que son équipe a connue la semaine dernière avec le différend de jusqu’à trois prolongations, quelque chose qui entre en collision avec son équipe courte, encore plus avec plusieurs blessures. Vous ne pourrez pas compter sur Leo Messi, assuré qu’il y a encore des doutes avec Dest et que Sergi Roberto est proche de son retour. Il a de nouveau affecté les mauvaises sanctions et a fait pression sur les hommes comme Griezmann.

Calendrier

«Le calendrier est très serré et il est clair que les trois prolongations fatiguent l’équipe. Nous jouons également à l’étranger et c’est plus de voyages. Heureusement, nous avons joué dimanche après-midi, c’était notre tour. Vous devez préparer le match et mettre l’équipe avec une étincelle et une forte mentalité pour gagner le match.

Sergi Roberto, bientôt de retour

«Ce sera important de faire revenir les gens. L’équipe a besoin d’avoir plus de fraîcheur sur notre campus. Il semble que Sergi Roberto sera avec nous sous peu, aujourd’hui il s’est entraîné avec le groupe. Mais vous avez besoin de plus pour figurer sur la liste. S’il y a des joueurs avec des surcharges, vous devez faire des changements, mais vous devez continuer, attendre et avoir de la chance de ne pas avoir de blessures plus graves.

Détenteur de la Dest?

«Il a joué de nombreux matchs. Il est très jeune et il lui est difficile de passer un an sans avoir de problèmes ni de pertes. Il semble qu’il est récupéré, nous allons décider s’il part du début ou s’il commence comme remplaçant. J’espère pouvoir retrouver le rythme des matchs ».

Ce sont des pénalités de formation

«Si vous analysez le sujet des pénalités, nous avons pris 12 pénalités et nous en avons raté sept. C’est trop. Leo est notre homme mais s’il n’est pas là, nous avons besoin d’autres joueurs qui ont de la qualité et qui prennent des pénalités. Hier et aujourd’hui, nous avons pris des sanctions. C’est aussi un métier où l’on peut s’améliorer et s’entraîner. Je sais qu’il est difficile de comparer une pénalité à l’entraînement avec un match, mais maintenant il n’y a plus de public et la pression est moindre. Avec ce chiffre, vous devez faire quelque chose, vous ne pouvez pas l’accepter.

Suárez et ses objectifs

«Je n’aime pas répondre, ils ne me le demandent que lorsque je compose. C’est un grand joueur, c’est la décision que nous avons prise avec le club et c’est tout. Je lui souhaite bonne chance, mais si vous me demandez, il ne fait que marquer… Il a marqué un penalty et il y a aussi un doute que ce soit un penalty ou non.

Exigence contre les mauvais matchs

«Je ne vais pas mentir, je pense à ce que je vois. Si je dis des choses positives, vous ne les mettez pas. L’attitude de l’équipe l’autre jour était de 10. Parce que de nombreuses équipes ont du mal avec ce type de match. J’espère que vous mettez ça aussi demain. Il faut exiger, quand on est joueur du Barça, il faut exiger. Les critiques viennent du respect. J’aide mes joueurs, mais s’il y a un match comme celui-là l’autre jour et après le match je dis que nous étions très bons, laissez les autres entraîneurs le faire. Moi non”.

Fort à la maison

Je ne l’ai jamais vécu. C’est une figure brutale. Huit jeux, c’est fou. Nous avons une note positive, au mois de janvier. En excluant le résultat final contre l’Athletic et 1-1 contre le Real, nous avons remporté le reste des matchs. L’équipe a livré et s’est avérée forte mentalement.

Suppléants

«Nous avons eu des matchs où lorsque les remplaçants sont entrés, l’équipe s’est améliorée. C’est difficile à montrer quand vous avez peu d’opportunités, mais dans certains postes, l’équipe a besoin de plus de compétition.

Qui tirera les pénalités demain?

«Nous allons décider demain dans la conférence que nous aurons demain matin. Nous déciderons de deux joueurs qui pourront encaisser le penalty, mais le dernier mot reviendra toujours à notre capitaine.

Junior firpo

Cela dépend du joueur. Il est avec nous et s’est accompli lorsqu’il a eu ses minutes. Cela dépend de ce que veut chaque jeune joueur, nous ne pouvons pas non plus perdre tous les joueurs. Nous avons besoin d’une équipe pour affronter les nombreux matchs qui nous restent.

Konrad de la source

«C’est un joueur dont le profil nous convient. Il a de la qualité dans le 1vs1 mais doit s’améliorer dans certaines choses, comme quand il doit être à l’extérieur. Il a eu une petite crise il y a quelques semaines, mais il va mieux maintenant. Maintenant Leo n’est pas là, Ansu n’est pas là … Normalement je préfère que ces types de joueurs jouent avec B, comme Ilaix et Collado, qui joueront avec la filiale ce week-end. Les jeunes doivent jouer à des jeux.

Rencontre avec les candidats

Vous connaissez ma position. Bien sûr, nous manquons de personnel, mais tout dépend de la situation financière du club. Je ne décide pas, je bavardais avec eux, mais tout dépend de la situation économique. Il y a suffisamment de qualité mais oui, si nous voulons plus, nous devons améliorer les choses ».

Araujo

«Cela contribue beaucoup. Il joue à beaucoup de jeux. Il a un niveau très acceptable dans une position comme le défenseur central. Important. Il est jeune, a beaucoup de caractère et d’intensité. Il doit améliorer les choses, notamment les choses avec le ballon, ses passes, les verticales, son premier contrôle du ballon … Il y a une part à améliorer, mais à son âge, avoir joué beaucoup de matchs à ce niveau c’est très bien ».

Il ne veut pas de pression pour Griezmann

«Non seulement Griezmann doit faire un pas en avant. Vous n’avez pas à lui mettre la pression, il se bat toujours pour l’équipe et essaie de bien faire. Lors des derniers matches, il a bien joué et aidé l’équipe, il a marqué deux buts en finale de la Super Coupe. Il a pu faire plus. Nous avons également besoin de buts d’autres joueurs, pas seulement de Griezmann. Nous avons Dembélé, Trincao, Braithwaite… ils doivent tous avancer. C’est un travail collectif qu’il faut mieux faire devant le but ».