Carlson de GBC se bat pour un ballon avec l’attaquant de Barcelone Pierre Oriola. .

Il Barcelone approuvé un coup majeur vers le bas, Panier Acunsa Gipuzkoa (GBC), qu’il a ramené à la réalité après deux victoires consécutives et qui a succombé à l’énorme succès des Catalans sous toutes ses facettes.

UNE premier quartier spectaculaire des Catalans Il a laissé le match très sur la bonne voie, avec un Barça sans appel dans le triple, notamment Kuric, pour convertir 4 de ses 5 premières tentatives et briser le moral de l’équipe basque.

Mirotic était également en mode NBA, il jouait et faisait jouer ses coéquipiers, donc en un clin d’œil le score était de 8-20, après cinq minutes de jeu.

La réfutation de Marcelo Nicola aurait en partie un effet, son équipe a réduit les différences à 7 mais n’a pas pu arrêter l’appel à triple culé, et Barcelone est allé sur le banc avec un 7/9 sur la ligne de trois, figure éblouissant comme l’était son jeu dans cette salle.

L’équipe du Barça, aujourd’hui en rose, n’a pas non plus eu de rival dans un deuxième quart-temps au cours duquel chaque tentative locale de réduire les différences était punie avec un succès de lancement spectaculaire, dans lequel Hanga et Davies ont brillé de sorte qu’à la mi-temps les choses étaient pratiquement décidées, avec une différence de 26 et 12 triples convertis, tout un excès de Blaugrana.

Le match a été condamné et les deux équipes l’ont compris de cette manière dans une seconde période au cours de laquelle des changements continus et des licences qui ne sont normalement pas assumées dans d’autres types de matches ont marqué ces minutes, au cours desquelles Barcelone a continué à élargir la distance sidérale avec peu d’effort.

Le dernier quart-temps, avec un Barcelone qui jouissait déjà de sa victoire, a permis aux Gipuzkoans que les distances n’augmentent pas car le jeu n’a pas donné plus et il a fallu soigner les blessures inopportunes du côté barcelonais, qui ont soulevé le pied de l’accélérateur avec un immense revenu amassé d’ici là.

Les Basques, après deux jours passionnants, devront rapidement oublier ce résultat adverse pour se concentrer sur leur championnat particulier pour éviter la relégation, pour laquelle ils auront besoin, en plus du succès, d’une attitude qui n’existait pas face à l’équipe barcelonaise.

Fiche technique:

68.- Panier Acunsa Gipuzkoa (36 + 28: Faggiano (7), Oroz, Tomás (10), Radoncic (11), Okouo (3) – cinq de départ – Dee (10), Carlson (9), Span (6), Motos (5), Olaizola, Magarity (7).

110.- Barcelone Bolmaro (8), Kuric (14), Higgins (6), Mirotic (12), Pustovyi (10) – cinq de départ – Davies (18), Hanga (6), Smits (5), Westermann (6), Oriola ( 13), Martínez (10) et Calathes (2).

Arbitres: Pérouse, Araña et Merino.

Match de la vingt et unième jour de la Ligue Endesa joué à la Donostia Arena 2016. Pas de public.