Barcelone a été battu à Ramón de Carranza 2-1 contre Cadix dans un match où les hommes de Ronald Koeman n’avaient pas la force des derniers matchs. Les azulgranas compliquent leur vie avec tellement de crevaison, car après cet accident est hors des positions européennes et 12 points de leadership de la Ligue de Santander.

Les Catalans sont sortis sur l’herbe du Ramón de Carranza avec l’obligation de gagner après avoir appris les victoires du Real Madrid, contre Séville, et de l’Atlético, contre Valladolid. Pour cela, Ronald Koeman a opté pour son onze type, bien qu’avec la variante de Pedri, qui était un remplaçant. Ter Stegen était dans le but et devant une ligne de quatre défenseurs formée par Dest, Lenglet, Mingueza et Jordi Alba. Frenkie de Jong et Busquets Ils étaient sur le double pivot et devant: Messi, Griezmann, Coutinho et Braithwaite.

La nuit n’a pas bien commencé pour Barcelone car 10 minutes après le début du match, ils perdaient déjà 1-0. Ils sont sortis contrôlant le match, mais la possession ne donne pas de victoires, et dans le premier virage que le Cadix avait, un but. Mingueza, qui s’est plaint d’une faute précédente, a fini par finir vers son but et Ter Stegen a fait le miracle en arrêtant la tête de son coéquipier, mais avec le ballon Álvaro Giménez est apparu sur la ligne pour pousser le cuir au fond du filet et déchaînez la folie parmi ses pairs. Comment un stade mythique comme Ramón de Carranza aurait rugi et avec une foule spectaculaire comme Cadix …

Après avoir retiré du centre, tout est resté le même. Barcelone avait le ballon et a joué sur le terrain de Cadix où les onze footballeurs locaux ont tenté de fermer tous les espaces. Cette possession a commencé à se traduire à certaines occasions, comme dans un centre par Sergiño Dest qui marchait devant le but et Coutinho, arrivé forcé, envoyé dans les nuages. Quelques instants plus tard, une passe profonde de Messi à Braithwaite, qui au corps à corps a rencontré un Ledesma qui a pris un pied phénoménal pour refuser le but à l’attaquant danois.

Barcelone a perdu et Messi ne s’est pas effondré comme dans d’autres matchs dans lesquels les Catalans sont tombés. Le Rosario a même commencé à être davantage vu à la recherche du but égalisateur alors que son ami Neymar l’attend à Paris la saison prochaine. Le ’10’ a profité d’une de ces fautes qu’il aime tant à l’avant de la surface, mais Ledesma a pu repousser son tir devant tant de bruit de gens. Le gardien de Cádiz est réapparu pour mettre une bonne main dans une tentative de Leo de marquer un but olympique.

Beaucoup de contact, peu de but

Leo Messi s’associait de plus en plus avec Sergiño Dest qu’avec son collègue régulier Jordi Alba. C’est l’arrière gauche qui a eu la dernière chance dans le premier acte avec un tir croisé, avec toute l’équipe de Cadix devant, qui est allée très large. Quelques minutes auparavant, Ronald Koeman, abattu sur le banc Carranza, mis à s’échauffer Dembélé et Pedri et tous deux entrés sur le terrain à la mi-temps pour occuper les postes de Coutinho et Mingueza, qui a cédé sa place au centre à Frenkie de Jong.

L’équipe d’Álvaro Cervera est sortie avec plus de courage en seconde période, mais sans négliger le complot défensif. Alberto Perea a mené Cadix et a été capable de faire des ravages sur la défense du Barça, qui ne savait pas comment arrêter Albacete. Du côté des visiteurs Pedri met un peu plus de vitesse au jeu culé, qui s’attachait à insister sur l’aile gauche avec Ousmane Dembélé et Jordi Alba essayant de le doubler, mais ceux de Ronald Koeman continuaient de s’écraser avec le mur jaune.

Le risque d’avoir autant de joueurs dans la zone est que toute friction peut vous causer des ennuis et c’était le cas. Bonne décision de Leo Messi et Jordi Alba qui finit par tirer à la porte avec la fortune qu’Alcalá a dévié le ballon et battu son propre gardien. Le Barça a été récompensé pour son insistance, mais cela n’a pas duré longtemps à cause de sa propre faute. Un échec à effectuer une touche que Lenglet ne contrôle pas a mis Ter Stegen en difficulté, qui a tenté de dégager le cuir, qui s’est écrasé Negredo et au rebond ont cassé Frenkie de Jong et poussé le ballon dans la cage à volonté. Ni 5 minutes n’ont duré la joie du culé combiné.

Ledesma, héros Cadista

Barcelone joue pour se réengager dans la Ligue et Cadix a eu jusqu’à deux fois d’avance sur le tableau de bord. Et c’est que le deuxième tant des locaux a laissé très touché aux footballeurs barcelonais, à qui il lui a coûté plus cher d’effectuer un jeu fluide pour ouvrir des trous. À une occasion, ils ont trouvé cet espace que Dest gaspillait quand il se tenait seul devant Ledesma. L’ancien Ajax a donné un coup de pied mortel et a gâché une chance très claire pour son équipe. Messi a continué d’essayer d’être le leader, mais même son tir typique placé depuis le croissant ne pouvait pas avec Ledesma.

Ronald Koeman a décidé de secouer le shaker en l’absence de 15 minutes avec un autre double changement: Trincao et Pjanic de Sergiño Dest et Sergio Busquets. Tout est resté le même, les Catalans ont dominé et ont passé la plupart du temps dans le champ rival mais le but n’est pas arrivé, alors que Cadix s’attendait à un bon contre. Atteindre est venu, mais Ter Stegen a arrêté le tir d’Iván Alejo pour continuer à laisser ses proches en vie. Un similaire avait Pjanic, qui a récolté un rebond et n’a pas pu battre Ledesma, qui a couvert son but d’une excellente manière.

Au comptoir, Bobby Adenkaye a parcouru tout le terrain de Barcelone pour se placer devant Ter Stegen, mais il n’a pas réussi devant le but et le ballon est passé largement. Il restait moins de cinq minutes et Barcelone se noyait à Carranza. Ledesma est devenu un géant à chaque tentative de culé, comme cela est arrivé à Griezmann, qui manquait tout au long du match. Aucun des cinq autres n’a ajouté que l’arbitre avait donné était suffisant pour le Barca a réussi à égaliser le concours, donnant pratiquement la Ligue et dormant ce samedi en septième position à 12 points du leader de la Ligue de Santander: l’Atlético de Madrid.