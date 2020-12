Petit à petit, presque sans le dire, ce sentiment d’adieu imprègne les fans du culé sur le point et la fin de Leo Messi avec lui Club de football de Barcelone. Cela semblait utopique, une vie livrée par et pour le Barça et, dans la dernière ligne droite, décidez de refuser une retraite au club qui vous a donné la vie. Les circonstances l’ont fait. À la fin de cette dernière saison, le plus rare et le plus compliqué à tous les niveaux en raison de la COVID, l’Argentin s’est armé lui-même, poussé par l’accumulation de désaccords avec l’entité et a décidé que c’était le point. Cette porte était fermée sur son visage et, depuis lors, on ne parle plus que de savoir s’ils peuvent le convaincre. Et le peuvent-ils?

«Économiquement parlant, l’été dernier, il aurait vendu Messi. Il aurait été souhaitable. Pour ce que vous entrez et pour ce que vous économisez. LaLiga exige des limites de salaire. Mais je suppose qu’il y avait un organe technique à consulter », c’est ainsi qu’il parlait brut et cristallin Carles Tusquets, président actuel et provisoire de Barcelone jusqu’à ce que les élections aient lieu en janvier et un nouveau président élu est élu pour diriger le club.

Les paroles de Tusquets sont un exemple de plus du sentiment dans le club, de la difficulté de retenir Messi. Un joueur qui ne semble pas vouloir continuer son temps au club. L’Argentin est fatigué, voire blasé, avec le flux constant d’événements au club. Il a dit il n’y a pas longtemps qu’il était “fatigué” d’être le problème de tout dans le Barcelone. Il venait d’un long voyage et son inconfort était notoire, mais les mots semblaient pensifs en tout cas.

La fin de la saison dernière et comment ils ont traité le départ de Luis Suarez c’était aussi un coup dur pour le moral de l’Argentin. Il a également craqué à ce moment-là, indiquant clairement que l’Uruguayen “ne méritait pas d’être licencié comme ils l’ont fait”. Comme pour ajouter des points, l’un après l’autre, l’Argentin a traversé les jours. Ses sentiments semblent également se transmettre petit à petit au footballeur Léo, quelque chose qui semblait intouchable.

Un Leo absent

L’attitude de Leo sur la pelouse il a également été jugé ces mois-ci. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, la production argentine a chuté cette saison. Il semble faire confiance à la proposition de Koeman mais il ne se connecte pas avec ses pairs comme il le faisait auparavant. Leurs buts ont été divisés en deux et la plupart d’entre eux viennent du point de penalty.

Neymar a déclaré mercredi dernier que ce qu’il voulait le plus en ce moment était de jouer à nouveau avec Messi. Un clin d’oeil à son retour? Ou plutôt une porte ouverte de Barcelone à Paris pour l’Argentin? Le Brésilien a osé prédire que “nous devrons certainement le faire l’année prochaine”. Cela n’a rien de nouveau. Avant COVID, avant même que Leo explose en voulant partir, Neymar J’incitais déjà Rosario à signer pour lui PSG comme Eduardo Inda a avancé en février.

Les candidats, entre promesses

Face à davantage de manque de signaux, d’autres sans rapport avec 10. En cours de lecture pré-candidats, le tout en contact direct avec le Directoire et essayant de servir de médiateur avec l’Argentin à partir de maintenant, les sensations que cela peut être la dernière danse de Leo Messi avec le Barça, ça éclate. En juin, Leo est totalement libre de voler vers un autre club et c’est quelque chose que certains des futurs présidents voient en noir.

Joan Laporta est l’une des rares à avoir protégé la continuité de Leo Messi effrontément, mais toujours en laissant des termes aussi ambigus que «confiance». Il a dit qu’il parlait fréquemment avec l’Argentin mais que “j’espère qu’il attendra qu’un nouveau président décide de son avenir”. Un autre des grands noms parmi les candidats est Victor Font, qu’il ne les a pas tous avec lui non plus, même s’il “fait confiance” pour le convaincre. Jordi Farré, un autre candidat, a également affirmé avoir un “plan pour le convaincre”. Des promesses, après tout. Agustí Benedito Il faisait partie de ceux qui marchaient déjà sur le chemin de la difficulté, indiquant clairement qu’il ne sera pas “facile” de convaincre Messi.

Et c’est que la grande signature électorale de tous les candidats à la présidence de la Barcelone c’est clair: pouvoir convaincre Messi de mettre fin à sa carrière au Camp Nou. Aujourd’hui cela semble difficile mais l’Argentin n’a pas encore pris de décision claire. Tout peut arriver.