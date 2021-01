La situation économique de Barcelone C’est très inquiétant. Les salaires des joueurs de la première équipe étouffent le club de telle manière que l’équipe du Barça s’est rendue à Huesca en bus parcourant près de 300 kilomètres pour se sauver. 30 000 euros.

C’est ce que Xavi Campos a confirmé sur TV3. Selon le journaliste, Barcelone s’est rendue à Huesca trois fois. Le premier d’entre eux, en 2014, il l’a fait en bus; alors qu’en 2019, il l’a fait en avion. Maintenant, il est revenu pour opter pour le bus bien que pour une question purement économique.

Xavi Campos a été surpris par cette décision puisque pour parcourir une distance similaire, l’équipe catalane se rend à Villarreal en avion. Cependant, il souligne que cette décision a permis à Barcelone d’économiser 30 000 euros.

“Maintenant, ils peuvent signer Depay », a plaisanté un journaliste. Un autre a souligné l’intérêt environnemental de voyager en bus, et non en avion, lors de voyages qui impliquent la même durée, entre trois heures et trois heures et demie. Et c’est qu’un vol intérieur implique, en plus d’aller à l’aéroport d’origine puis de l’aéroport de destination au stade, être une heure et demie avant.

💥 EN BUS POUR OSCA PAR RÉDUIRE APRÈS-MIDI 🔊 @XaviCampos: “S’estalviaven plus de 30 000 € et, avec la situation économique du club, això s’agraeix” # OnzeE3 pic.twitter.com/OAODxQOk7j – Onze (@ OnzeTv3) 5 janvier 2021

Le voyage en bus et les points positifs de Barcelone

Cependant, un autre journaliste a confirmé que la décision de Barcelone n’était pas la bonne au moment de Covid. Curieusement, l’équipe du Barça a annoncé deux points positifs ce lundi et a été contrainte d’annuler l’entraînement prévu ce mardi. “Après les tests PCR effectués aujourd’hui lundi deux membres du personnel de la première équipe de football ont été testés positifs pour Covid-19. Le Club a informé les autorités sportives et sanitaires compétentes. De plus, toute l’équipe subira des tests PCR demain, mardi matin, comme prévu par le protocole de la Ligue », a annoncé le Barcelone par une déclaration.

La crise économique de Barcelone

Il est à noter que la situation économique de Barcelone a conduit le club à conclure un accord avec ses joueurs pour reporter le paiement des salaires à l’année prochaine.

Ceci a été annoncé récemment par l’AFE: «L’Association des footballeurs espagnols, membre de la table des négociations, veut informer que Football Club Barcelona a conclu un accord définitif avec les première et deuxième équipes pour reporter le paiement de leurs salaires pour les prochaines années».

Après ne pas parvenir à un accord pour une réduction de salaire, les joueurs “ils factureront tout ce qu’ils ont convenu dans leurs contrats», Mais pas aux dates prévues.