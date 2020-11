Barcelone ne lève pas la tête en championnat. L’équipe de Ronald Koeman a quitté le Wanda Metropolitano avec une nouvelle défaite (1-0) lors d’une nuit où les Catalans ont montré une mauvaise image. Sur les 18 derniers points en lice, les Catalans n’ont réussi à ajouter que 5 points. Un mauvais bilan qui les place à la dixième place de la Ligue, avec 11 points, neuf derrière l’Atlético -avec les mêmes matchs- et six des Blancs, avec juste un match de plus. Et est-ce que Barcelone étouffe Madrid: ses trois défaites en championnat ont été contre des équipes madrilènes.

Barcelone a eu une occasion en or de remporter la victoire en championnat avec sa visite à Wanda Metropolitano. L’équipe de Ronald Koeman n’a pas fini de carburer et n’a pas profité de l’occasion pour couper la distance avec l’Atlético de Madrid, qui, comme eux, doit encore récupérer les deux premières journées de championnat. L’équipe azulgrana a proposé une version grise et est partie vaincue avec un résultat qui ne reflète pas la supériorité offerte par les hommes de Simeone. Barcelone a concédé une autre défaite, la troisième, et avec un club madrilène comme bourreau.

Et est-ce que cette saison, Barcelone souffre à chaque fois qu’elle affronte une équipe madrilène. La première défaite est venue avec une visite au Colliseum Alfonso Pérez pour affronter Getafe, où il est parti 1-0 contre. Puis vint la visite du Real Madrid au Camp Nou et les Blancs l’emportèrent avec un 1-3 retentissant. Ce week-end, l’Atlético a donné la touche finale: une autre équipe madrilène qui a battu celle de Koeman et qui à ce jour, Barcelone avait toujours marqué des points lors de ses visites au nouveau stade Rojiblanco.

Ce sont les défaites que Barcelone a subies à ce jour, bien que l’équipe de Ronald Koemna ait également marqué des points lors de leurs matches contre Séville et Alavés.