Il Barcelone pas parmi les favoris des grands bookmakers sportifs à conquérir ni la Ligue ni la Ligue des champions. L’équipe azulgrana ne finit pas de convaincre avec son jeu et échoue à enchaîner plusieurs victoires consécutives. Son nul contre Valence est un autre revers et une occasion manquée de rejoindre la Ligue.

Et le troisième jour, un nouveau trébuchement est survenu. Barcelone semblait avoir augmenté après le coup de la défaite contre la Juventus et semé une certaine illusion dans la paroisse du Barça avec les victoires contre Levante et la Real Sociedad, mais la visite de Valence est venue semer à nouveau des doutes. Un nul (2-2) au Camp Nou avec lequel ils ont perdu encore deux points et une magnifique opportunité de raccourcir l’écart avec le haut du tableau.

L’équipe de Ronald Koeman n’en finit pas de retrouver son jeu ou ses bons sentiments et Barcelone a déjà perdu son rôle de favori et de prétendant pour gagner des titres cette saison. Les principales maisons de paris sportifs ne voient pas l’équipe du Barça comme un candidat pour remporter une coupe cette année, ni en Europe ni en Ligue.

Selon Bwin, Barcelone est derrière l’Atlético de Madrid et le Real Madrid dans les possibilités de prendre le contrôle de la Ligue cette saison. Le favori est l’équipe rojiblanco, avec une part de 2,38 par euro pari, très égal avec le Real Madrid, dont la part est de 2,40 par euro pari. Cependant, cette équipe de Ronald Koeman finit par reprendre la Ligue il est payé 5 euros par euro misé, plus du double de celui de ses rivaux.

Ce n’est pas non plus un favori en Europe

Après un mauvais début de saison, Barcelone a trouvé sa consolation en Europe. Les soirs de Ligue des champions, l’équipe de Ronald Koeman a récupéré les bons sentiments et a été précise face au but. Il a rapidement obtenu son billet pour les huitièmes de finale sur la base de victoires et a terminé l’avant-dernière journée de la phase de groupes à la première place du groupe, invaincu et attendant d’accueillir la Juventus.

Barcelone avait tout devant lui pour passer comme premier, seule une victoire de la Juventus pourrait leur arracher la première place le dernier jour. Et le désastre s’est produit. Cristiano Ronaldo et compagnie étaient en charge de gâcher la fête au Camp Nou et avec un 0-3, ils ont avancé sur la table. Le match contre la Juve a montré les coutures de Barcelone également en Europe.

Lors du prochain match de Ligue des Champions contre le Paris Saint Germain, l’équipe parisienne a de meilleures chances de battre Barcelone, à en juger par les cotes de Bwin: Pari 1,65 par euro sur les passes du PSG et 2’10 sur Barcelone.

Considérant qui apparaît aujourd’hui comme le favori pour remporter la Ligue des champions, selon les critères de la maison de paris sportifs susmentionnée, le grand favori est le Bayern Munich (2’65), suivi de Manchester City (3’0). Parmi les Espagnols, le favori est le Real Madrid, avec un quota de 6,5 par euro misé, les Blancs se trouvant dans la sixième étape. Barcelone a un quota de 10 par euro pari, le même que le Borussia Dortmund et l’équipe du Barça Ce ne serait que devant Leipzig, Séville, Atalanta, Lazio, Porto et Mönchengladbach.

Favoris pour gagner la Ligue des champions en paris (Bwin)