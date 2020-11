Cholo Simeone affronte à nouveau Barcelone dans un match dans lequel il tentera une fois pour toutes de mettre fin à sa séquence de défaites contre l’équipe du Barça en Santander League. Et c’est çaL’Atlético de Madrid n’a pas réussi à battre les Catalans en championnat de la ligue depuis que l’entraîneur argentin est arrivé sur le banc rojiblanco.

Celui qui était le mythique ’14’ de l’Atlético de Madrid il a mesuré Barcelone 28 fois en tant qu’entraîneur de l’entité matelas. De tous ces temps Il n’a remporté la victoire que dans trois d’entre eux, aucun ne correspond aux matchs de la Ligue Santander. Deux d’entre eux étaient en Ligue des champions, dans les éditions de la saison 13-14 et 15-16. Dans les deux tours de qualification, ceux de Cholo Simeone ont remporté le match qui a été joué à Vicente Calderón et à la fois dans le premier et dans le deuxième ils ont fini par aller en demi-finale et plus tard en finale, où ils ont été battus par le Real Madrid à Lisbonne et Milan respectivement.

L’autre victoire remportée par Cholo Simeone contre Barcelone C’était dans l’avant-dernier match dans lequel les deux équipes se sont rencontrées. C’était en Arabie Saoudite, en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne. L’Atlético a gagné 2-3 avec un retour inclus et s’est qualifié pour la finale, où, à nouveau, ils ont perdu contre le Real Madrid aux tirs au but. Pratiquement la majorité de l’équipe continue, donc ils savent déjà comment battre Barcelone pour la première fois en Ligue, car lors du dernier match où ils se sont rencontrés, ils méritaient de tirer quelque chose de plus du Camp Nou malgré la finale 2-2.

Au total, l’équilibre de Cholo Simeone contre Barcelone dans toutes les compétitions est 3 victoires, 10 nuls et 15 défaites. Maintenant, l’équipe de Ronald Koeman visite le Metropolitan et l’entraîneur argentin n’a pas de meilleure chance que de briser cette crise que l’espoir de garder vivant le record des matchs sans perdre dans son stade, où il n’est pas tombé depuis près d’un an. Curieusement, contre le Barça.