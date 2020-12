Barcelone et Valence joueront dans l’un des classiques historiques de la Ligue et l’un des grands matchs de la 14e journée du championnat. Le Camp Nou sera l’étape où deux des équipes les plus importantes d’Espagne se rencontreront dans une saison qui n’est pas celle que les deux clubs souhaiteraient.

La crise institutionnelle que vivent les deux équipes semble s’être déplacée sur le terrain, où Barcelone et Valence sont très loin du niveau habituel qu’ils affichent ces dernières années. Les azulgranas ont déjà réussi à se hisser en cinquième position, mais ils ont un match plus disputé que le leader, l’Atlético de Madrid. Pour sa part, l’entité qui est en douzième position, seulement trois points au-dessus de la descente.

L’équipe culé arrive au match après avoir remporté une très importante victoire 2-1 contre la Real Sociedad lors du match de début de semaine en janvier. De plus, le week-end dernier, ils ont battu Levante 1-0, de sorte que les hommes de Ronald Koeman ont maintenant deux victoires consécutives, une séquence qu’ils ont l’intention de continuer à prolonger aux dépens de Valence irrégulier de Javi Gracia qui était sur le point d’être éliminé. de la Copa del Rey contre une troisième équipe.

Dans les onze de Ronald Koeman, il y aura peu de variations. Tout indique que Lenglet reviendra au onze malgré le grand match qu’Araújo et Mingueza ont signé, partageant un couple dans l’axe de l’arrière contre la Real Sociedad. Le grand doute du sélectionneur néerlandais sera de parier sur Braithwaite ou Coutinho. Le Brésilien a subi une crise depuis qu’il a été blessé il y a deux mois et a perdu ce rôle de partant incontesté.

En grande partie grâce aux superbes performances de Pedri. Le milieu de terrain de 18 ans a trouvé sa place dans le plan de Ronald Koeman et a laissé l’aile gauche à se déplacer vers la zone centrale, où l’image de l’équipe culé brille et s’améliore grandement. De plus, le canari a commencé à s’associer et comprendre avec Leo Messi, afin qu’ils puissent devenir un couple mortel à qui il ne manque qu’un compagnon régulier devant le but.

Voilà ce que veut Ronald Koeman: un buteur. Et est-ce que Martin Braithwaite et Antoine Griezmann continuent d’ajouter des erreurs lors d’occasions de score claires et cela pèse sur un Barcelone qui a commencé à souscrire à la souffrance dans les dernières minutes des matchs. L’entraîneur du Barça veut plus de force et d’efficacité, même s’il est clair que remplacer un footballeur comme Luis Suárez n’a pas été une tâche facile pour la direction sportive du Barça. Et encore moins avec les problèmes économiques de l’entité.

Koeman et Valencia, face à face

L’un des points les plus morbides de ce grand match de la Ligue Santander sera Les retrouvailles de Ronald Koeman avec Valence. Pour la ville de Turia, ils ne gardent pas de bons souvenirs des Néerlandais et il ne l’a pas non plus pour l’entité che. Lors d’une conférence de presse, il a reconnu qu’il n’avait pas vécu sa meilleure étape, mais il n’a pas hésité à souligner que, sans servir une saison entière à la tête de l’équipe, il a fini par remporter la Copa del Rey.

Valence arrivera au Camp Nou sans gagner en Ligue de Santander depuis le 8 novembre, la date à laquelle il a battu le Real Madrid 4-1 au Mestalla. Depuis lors, en championnat de la ligue, les hommes de Javi Gracia ont ajouté trois nuls et une défaite, ce qui reflète clairement ce qu’est la saison de l’équipe valencienne, qui est sérieusement affectée par la gestion de Peter Lim et Anil. Murthy.

Jose Gayá ce sera l’un des noms propres du parti. L’arrière gauche était l’un des meilleurs joueurs de l’équipe et fin novembre, il a subi une blessure qui l’a éloigné du terrain pendant quelques semaines. Comme celui de Pedreguer, Carlos Soler est l’autre homme en qui ils placent tous les espoirs des fans pour obtenir quelque chose de positif du Camp Nou. Le milieu de terrain est en train de devenir la grande figure de l’équipe et Javi Gracia espère qu’il continuera à performer au niveau des dernières semaines.

Valence a besoin de la victoire comme de manger. Ceux de Javi Gracia, par l’histoire, ne devraient pas avoir de problèmes pour maintenir la catégorie, mais ils sont conscients que cette saison ils vont devoir souffrir et il faut en rajouter le plus possible, même si cela prend un point du Camp Nou, un endroit toujours compliqué pour tout équipe. Bien sûr, ils devront corriger beaucoup de choses par rapport à l’affrontement de la Copa del Rey contre Terrassa, où ils ont perdu 2-0 et ont eu besoin de temps supplémentaire pour se qualifier pour le tour suivant en s’imposant 2-4 contre l’équipe catalane.