Philippe Coutinho, avant le 24 janvier. C’est la date qui a été fixée depuis Conseil d’administration pour trouver une issue pour le milieu de terrain brésilien, la date limite avant les élections où le nouveau président de la Club de football de Barcelone. C’est ce que rend public le Diario Ara, qui vise à Carles Tusquets comme celui qui exécute la commande directe pour Avions Ramon, directeur du secrétariat technique du club.

L’idée du Directoire est que le nouveau président puisse exécuter la vente de la Coutinho dès que je prends le contrôle du Barça après le dépouillement du scrutin le 24 janvier. Bien qu’il y ait des exceptions dans le passé – en 2015 avec Ramon Adell et les signatures de Arda Turan et Aleix Vidal-, le statut du club empêche le Conseil d’Administration provisoire de prendre des décisions de cette ampleur, d’où l’objectif de Des plans C’est se mettre d’accord sur cette sortie et la laisser prête à fonctionner dans la dernière semaine du marché, avec un nouveau patron dans le club.

Philippe Coutinho vous avez raté les dernières opportunités que vous y avez placées Ronald Koeman. La foi et la confiance du Néerlandais depuis son arrivée sur le banc de culé ont été totales, même si ces dernières semaines elles ont été réduites et absorbées par l’impact du jeune homme. Pedri sur l’herbe. Le canari dépeint le carioca dans n’importe quelle comparaison.

Le Brésilien convaincu du premier jour au Koeman. Sa volonté de saisir sa dernière chance au Barça C’était maximum et dès les premières séances de formation, le Néerlandais a décidé de le garder, d’interrompre toute tentative de vente. Donc c’était et Coutinho C’était l’une des pièces fixes du programme au cours des premières étapes de la saison, bien que les résultats de l’équipe n’aient pas accompagné l’équipe ni profité à Coutinho lui-même.

Ni comme meneur de jeu, ni comme intérieur ni à l’extrême, Coutinho Il n’a excellé dans aucun des postes dans lesquels Koeman lui a donné des minutes. Il n’a disputé que deux matches en Ligue des champions et neuf en Ligue, dont il a débuté en sept et dont il a été remplacé en six. Il n’est en aucun cas une pièce immuable pour son entraîneur, qui a donné plus de valeur et d’importance à un garçon de 17 ans comme Pedri et encore Braithwaite qui il y a un peu plus d’un mois semblait dans les limbes.

L’argent parle

Sur le plan sportif, Coutinho ne se fixe pas, même s’il est vrai que la garde-robe du Barça le courant est court, très court. Son absence, si aucun renfort n’arrive, serait un problème pour le planning de cette saison. Bien que son départ, pour trouver un acheteur généreux, pourrait signaler une bonne pincée d’être amorti en janvier par le nouveau président Blaugrana.

La situation économique du club est critique et une vente importante, comme celle de Rio, signifierait un soulagement significatif pour les caisses. Posséder Tusquets Il a déjà détaillé les problèmes de trésorerie et certains des candidats ont déjà évoqué la réalité du club dans leurs discours. La vente de Coutinho pourrait donner aux signatures de Memphis Depay et même de Eric Garcia, deux des hommes testés en octobre qui n’ont pas compris en raison de problèmes avec la limite de salaire.

Coutinho Il a également une particularité dans son contrat qui concerne Can Barça. S’ils atteignent 100 matchs officiels avec l’élastique, ils devront payer encore 20 millions d’euros à Liverpool pour leur transfert en 2018 qui coûtait déjà 120 kilos fixes et qui en variables pourrait atteindre 160. Un vrai gaspillage pour le Brésilien qui est loin d’amortir sportivement ce qu’il en coûte.