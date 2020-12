La possibilité que Leo Messi (641 buts avec Barcelone) à l’assaut du record de buts de Pelé (643) réalisé dans le même club, est l’un des principales attractions de Cadix, duel dans lequel l’équipe andalouse tentera de donner une nouvelle cloche et l’azulgrana ajoutera trois points qui semblent vitaux.

En plus de ce dossier, le Barcelone et ses résultats essaieront de continuer à grandir. Ceux de Ronald Koeman comptent trois victoires consécutives (Dinamo Kiev, Osasuna et Ferencvarós) avec des buts inscrits (0-4, 4-0 et 0-3), mais aussi avec une amélioration de leur confiance.

Dans deux de ces trois matchs, en outre, Koeman a pu réserver Leo Messi et dans cette série de jeux, il a récupéré la meilleure version de Antoine Griezmann.

Le Français a marqué lors des trois derniers matchs et a trouvé Martin Braithwaite le partenaire idéal. Le Danois place le centre en arrière et Griezmann est beaucoup plus à l’aise. De plus, les neuf du Barça sont sur une lancée, car lors de ces trois victoires, ils ont marqué quatre buts et forcé un penalty.

Par conséquent, les deux avec Messi, seront dans les onze. Dans le cas de l’Argentin, l’éphémère pourrait être battu le record de buts atteints par un joueur portant le maillot d’un seul club. Messi a marqué 641 avec celui du Barça, pour Pelé 643 avec celui de Santos.

Le Cadix-Barça retrace le 4-0 de ce match de mai 1991 qui n’a pas empêché la “ Dream Team ” de prendre la Ligue après la chute à Ramón de Carranza, par Migueli, ce défenseur central qui a joué pour Cadix et a fait histoire avec le Barça, ou de Mágico González, un emblème cadista qui a même joué avec le maillot du Barça lors d’une tournée aux États-Unis dans laquelle il a joué avec Diego Armando Maradona.

Koeman a quelques dilemmes à résoudre. En défense, la seule question est de savoir s’il décide de donner accès à l’Uruguayen Ronald Araujo ou de garder Óscar Mingueza comme partenaire de Lenglet.

Sur les côtés Dest et Alba semblent fixes. Dans le double pivot, Busquets et de Jong peuvent jouer, même Pjanic et aussi Pedri, tandis qu’avec Messi, Griezmann et Braitwaite comme assurance, la question est de savoir si Coutinho ou Koeman joue et garde Dembélé, qui est dans son meilleur moment de forme. .

Cadix, révélation du début de campagne, tentera de donner une nouvelle cloche, comme celle qu’elle a donnée face au Real Madrid à Alfredo di Stéfano. Il connaît la difficulté, mais il n’y renonce pas même avec le gêne de ne pas avoir l’allié inconditionnel de son public.

Après deux défaites consécutives, Cadix a de nouveau marqué à Elche (1-1), quelque chose qui a été jugé vital pour éviter de tomber dans une «mauvaise dynamique», comme le définit son entraîneur, Álvaro Cervera, qui pour ce match a plusieurs pertes.

L’équipe andalouse n’a pas encore gagné dans son domaine, où elle compte les matchs par nuls ou défaites; et leur classement, qui oscille autour des positions européennes avec 15 points ajoutés en sixième position, est dû à leurs bons chiffres à l’extérieur, où ils ne sont tombés qu’une seule fois.

Sauf Madrid, les grands s’étouffent sur Cadix, puisqu’elles ont été battues lors des deux derniers engagements contre des équipes d’en haut: le leader de la Real Sociedad (0-1) et, auparavant, l’Atlético de Madrid (4-0).

Au milieu de terrain, une absence importante est celle du milieu de terrain José María Martín-Bejarano ‘José Mari’, qui souffre d’une entorse de grade 2 dans le ligament latéral interne d’un genou et d’une souche dans le ligament croisé antérieur qui le maintiennent en la cale sèche, en plus de la dernière minute de l’extrême Salvi Sánchez, avec quelques inconvénients.

Une autre victime qui touchera à nouveau le centre de la défense est celle de Juan Cala, qui est également blessé et qui a laissé sa place dans le onze à l’Argentin Marcos Mauro, tandis que le Hondurien Anthony ‘Choco’ Lozano reste à l’écart après après avoir été testé à nouveau positif pour Covid-19.

La nouveauté est l’attaquant madrilène Álvaro Negredo, qui revient après quelques semaines en souffrance d’une blessure.

Alignements probables:

Cadix: Ledesma; Carcelén, Marcos Mauro, Fali, Espino; Jonsson, Garrido; Jairo, Álex Fernández, Perea; Negredo ou Malbasic.

Barcelone: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong; Messi, Griezmann, Coutinho ou Dembélé; et Braithwaite.

Arbitre: César Soto Grado (Comité Riojano).

Stade: Ramón de Carranza.