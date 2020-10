Mis à jour le 30/10/2020 à 08:40

Dans le match précédent de LaLiga Santander entre Barcelone et Alavés, Ronald Koeman a joué dans un appel de réveil avec Ansu Fati. Devant tous les médias, le sélectionneur néerlandais a demandé à la perle du Barça une plus grande concentration afin d’arrêter la perte de balles.

«Il faut prendre grand soin de lui et l’aider surtout dans sa projection. Je parlais avec lui pendant un moment pour améliorer sa concentration afin d’éviter des pertes de balle », a déclaré l’entraîneur barcelonais lors d’une conférence de presse télématique.

Koeman a également évoqué Alavés et la nécessité d’ajouter une victoire après deux défaites consécutives en Liga: Getafe et le Real Madrid.

«Alavés est une équipe très compétitive qui possède plusieurs systèmes. Demain, ce sera sûrement plus défensif et un match difficile nous attend. Cela dépend de nous, de la concentration et surtout du rythme du ballon. Nous avons besoin d’un rythme très élevé pour créer des espaces et avoir nos opportunités », a-t-il souligné.

Koeman a reconnu que “aujourd’hui l’équipe est bien définie”, mais a encouragé les autres à continuer à travailler: “Ils doivent montrer leurs performances à l’entraînement, ils frappent à la porte et attendent, car le football prend de nombreux virages et aujourd’hui c’est noir, demain c’est blanc ».

Celui qui semble frapper à la porte ces derniers temps est l’ailier Ousmane Dembélé, dont l’entraîneur de l’équipe du Barça a fait l’éloge.

«Ce qui a grandement influencé sa performance, ce sont les blessures, mais Dembélé va maintenant mieux physiquement, il s’entraîne bien et participe beaucoup aux derniers matches. C’est un joueur créatif, qui a beaucoup de vitesse, il est bon en tête-à-tête, quelque chose de nécessaire pour n’importe quelle équipe, et il peut jouer dans les deux groupes », a-t-il souligné.

