Ansu Fati célèbre dans le style des Simpsons. Le joueur du FC Barcelone, qui a battu toutes sortes de records depuis son apparition en équipe première, célèbre sa majorité ce samedi et le fait au meilleur moment de sa carrière.

Consolidé en tant que joueur de l’équipe principale de Barcelone et régulièrement convoqué par l’Espagne, Fati commence à cesser d’être un enfant. L’anniversaire du jeune footballeur intervient au milieu de la date 8 de LaLiga Santander, au cours de laquelle le club catalan affrontera Alavés au stade Mendizorroza.

Ansu Fati fait ses débuts professionnels avec le Barça depuis plus d’un an. À seulement 16 ans, le Bisauguinien a fait ses débuts officiels contre le Betis lors de la saison 2019-20.

FatiAstuce par nature mais convertie en extrême, elle n’a pas été choisie au hasard. C’était, en quelque sorte, la récompense pour ses années à se démarquer dans les divisions inférieures, malgré sa participation toujours avec des catégories supérieures à la sienne. Avec Alevín A, même, le Guinéen mince et grand a marqué 56 buts en une seule saison.

Mais parler de ses dernières années réussies dans la carrière de Blaugrana, c’est laisser de côté des histoires et des expériences sans fin qui ont conduit à Ansu Fati faire ses débuts dans l’un des plus grands clubs du monde. En eux, son père Bori – venu sur les terres espagnoles il y a 20 ans à la recherche d’un avenir prospère pour sa famille – a joué un rôle fondamental.

🥳 Joyeux anniversaire, @ANSUFATI! 1️⃣8️⃣ pic.twitter.com/U4vwuYNRlM – FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 31 octobre 2020

Avec seulement six ans, Ansu Fati Il est arrivé dans la Sierra Sur de Sevilla (plus précisément à Marinaleda) en provenance de Guinée-Bissau. Là, son père, à travers les choses de la vie, a rencontré le maire de l’époque, Juan Manuel Sánchez Gordillo, qui lui a proposé un emploi de chauffeur de camion à ordures dans la ville la plus proche. Sans hésitation, il a accepté.

Ainsi, la famille s’installe à Herrera, une petite commune de sept mille habitants où, avec le maillot de l’école de football Herrera Peloteros, les rumeurs venues d’Afrique se confirment: Ansu jouait au football comme les dieux. Il a combiné vitesse, dribble et puissance, une somme difficile à trouver à cet âge. C’était indétectable. Rapidement, José Luis Pérez Mena, directeur de l’académie, a réalisé le «bijou» qu’ils avaient entre les mains.

«Je regarde le football depuis 50 ans et je n’ai jamais vu personne comme lui. Il a une grande personnalité, il n’a peur de personne et il suffit de le voir sur le terrain pour le savoir. C’était un spectacle », a-t-il avoué aux médias espagnols.

Au cours des trois années passées, les Peloteros de Herrera ont conquis leur catégorie junior et les trophées de Casariche et Plazuela. Il était temps de grandir, de faire un pas en avant.

Comme s’il s’agissait d’un tremplin, la famille a opté pour le Sevilla FC. Un an de contrat, rien de plus. Bori était conscient que l’avenir de son fils était à Barcelone ou au Real Madrid (clubs qui avaient déjà frappé à la porte d’Ansu) et ne voulait pas d’un engagement plus long, bien que Monchi, directeur général des sports andalous, lui ait tout offert avec une telle rester.

«Nous étions à Séville et le Real Madrid m’a offert de meilleures conditions que Barza pour mon fils. Mais nous avons choisi Barcelone parce qu’ils sont venus chez moi avec le contrat et m’ont convaincu. Albert Puig (l’éclaireur du Barça) est venu et m’a dit que mon fils devait signer pour eux. Il nous a promis que dans quelques années nous le verrions dans l’élite, avec la première équipe », a déclaré Bori à Cadena COPE.

Séville, irrité par le départ imminent de leur promesse, l’a «gelée» pendant un an, mais Puig, à la fin, aurait raison. Les obstacles ne pouvaient pas avec le désir de la famille Fati de le voir briller avec la chemise culé et c’était comme ça.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE