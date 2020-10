Mis à jour le 31/10/2020 à 15:43

Les erreurs paient cher, et Ronald Koeman commence à en tenir compte. Gerard Piqué s’est engagé avec une passe à Net, qui ne pouvait pas contrôler le ballon et a fini par le perdre pour la Rioja 0-1 au Barcelone vs. Alaves pour LaLiga Santander.

Dans le meilleur moment de Barcelone, qui n’a pas trouvé le premier but en raison de la bonne défense d’Alavés et du mauvais but des attaquants catalans, un compteur qui ne portait pas de danger s’est terminé dans le bêtisier de l’année.

Apparemment, la pression du retour de Ter Stegen à l’entraînement a compliqué la décision rapide de Neto de se débarrasser du ballon. Il voulait devenir accro et il a fini par rester, plaisir total pour la Rioja et donc marquer 1-0.

Barcelone vs. Alavés: l’aperçu du match

Maintenant, vous devez gagner Vitoria à Alavés pour grimper des positions dans un tableau où il occupe actuellement la douzième place avec sept points, le même que son prochain rival mais avec deux matchs de moins.

Une équipe grandissante l’attend et désireuse de gagner à nouveau les Catalans en Mendizorroza 19 ans plus tard.

La condition physique de certains hommes de Pablo Machín peut altérer un alignement qui prétend être similaire à celui de la dernière journée, à condition que les joueurs qui ont eu un malaise cette semaine se rétablissent.

La seule perte sûre sera celle de Pere Pons, tandis que l’italo-brésilien Rodrigo Ely sera dans le doute jusqu’à la dernière minute, avec une gêne dans l’adducteur; Edgar Mendez, avec des problèmes chez le jumeau, et Lucas Perez, avec une légère entorse de la cheville.

