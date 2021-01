Barcelone contre. Athletic Club Bilbao Ils sont les finalistes d’une nouvelle édition de la Super Coupe d’Espagne. Les deux équipes ont remporté leurs clés de demi-finale (contre la Real Sociedad et le Real Madrid, respectivement) pour lesquelles elles ont obtenu le laissez-passer pour la définition de ce titre important.

Le match entre les Catalans et les Basques est convenu pour ce dimanche, au stade La Cartuja de Séville à partir de 3 heures de l’après-midi (heure péruvienne) et de 9 heures du soir (heure locale). Il est à noter qu’il s’agira d’un match unique et qu’il sera défini, en cas d’égalité, en prolongation ou en tirs au but.

Barcelone vs. Club athlétique Il sera diffusé dans tout le pays via le signal DirecTV Sports. En outre, Dpeor, com vous fournira une large couverture de la précédente finale de la Super Coupe d’Espagne, la minute par minute du choc et l’après-match du même.

Barcelone vs. Athletic Club: les horaires dans le monde

Mexique – 14h00

Pérou – 15h00

Équateur – 15h00

Colombie – 15h00

Bolivie – 16h00

Venezuela – 16h00

Chili – 17h00

Paraguay – 17h00

Argentine – 17h00

Uruguay – 17h00

Brésil – 17h00

Espagne – 21h00

Barcelone vs. Athletic Club: c’est ainsi qu’ils ont atteint la finale

Au Barcelone il l’a atteint avec les tirs au but devant le Société réelle se qualifier pour finale de la Super Coupe d’Espagne. Ceux menés par Ronald Koeman ont triomphé 3-2 avec des tirs de 12 étapes après 1-1 en temps réglementaire et prolongations.

Peu et rien ne s’est passé au cours des 90 minutes, au cours desquelles peu de situations de buts ont été comptées. Portu, seul dans la surface, avait une bonne chance pour les Basques, avant l’ouverture du score à la tête du Néerlandais Frenkie De Jong, qui a enchaîné à 39 en première mi-temps. L’égalité est passée par une pénalité maximale: Mikel Oyarzabal n’a pas manqué et a aggravé les choses au stade Nuevo Arcángel.

Il Athletic Bilbao, en attendant, est entré dans le finale de la Super Coupe d’Espagne après avoir gagné 2-1 à Real Madrid ce jeudi en deuxième demi-finale, avec un doublé de Raúl García qui place l’équipe de Marcelino dans le match de dimanche.

L’attaquant de l’Athletic a ouvert le score d’un tir croisé (18) et a répété le penalty (38), avant que Karim Benzema ne mette le 2-1 (73), qui mène les Lions, à la finale où ils affronteront Barcelone.

Barcelone vs. Athletic Club: contexte

06.01.21 | Athletic Club 2-3 Barcelone

23.06.20 | Barcelone 1-0 Athletic Club

06.02.20 | Athletic Club 1-0 Barcelone

16.08.19 | Athletic Club 1-0 Barcelone

10.02.19 | Athletic Club 0-0 Barcelone

