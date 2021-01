La cravate est venue tôt et de quelle manière elle a été faite. À la 14e minute de la première mi-temps à San Mamés, le jeune Pedri égalisait le score après avoir marqué le 1-1 de Barcelone vs. Athletic Club Bilbao, après un grand jeu précédent entre Lionel Messi et De Jong, qui se sont associés pour laisser le canari pratiquement seul devant le but. Iñaki Williams avait dépassé les locaux.

Messi a pris la passe presque du milieu du terrain. L’attaquant argentin a proposé un changement d’orientation précis aux pieds de De Jong, qui en premier et en volée a aidé Pedri. Le milieu de terrain, presque sans échevelé, a marqué l’égalité dans le duel au Pays basque.

L’aperçu de Barcelone vs. Athletic Club Bilbao

Après leur victoire par le minimum dimanche contre le bas Huesca (1-0), l’équipe du Barça s’est hissée à la cinquième place du classement avec 28 points, 10 derrière le leader de l’Atlético de Madrid, bien que l’équipe rojiblanco ait un match de moins ( ce sera deux mercredi) et 8 pour le Real Madrid, qui a encore un match.

Mais ce ne sera pas facile pour un Barça qui a perdu lors de ses deux dernières visites à San Mamés, lors de la première de la Ligue 2019-2020 et en quarts de finale de la dernière Copa del Rey.

L’Athletic (9e avec 21 points) aura également la motivation supplémentaire des débuts sur le banc de Marcelino, l’entraîneur asturien qui a remplacé Gaizka Garitano, qui a été limogée ce week-end alors que l’équipe avait battu Elche le dernier jour.

