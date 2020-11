Mis à jour le 21/11/2020 à 07:43

Diego Simeone, entraîneur du Athlète de Madrid, récupère Yannick Carrasco, Diego Costa et Víctor Machín, ‘Vitolo’, déjà remis de leurs blessures respectives, à l’appel de 22 joueurs pour le match ce samedi contre Barcelone, dans lequel il a cinq victimes: Luis Suárez et Lucas Torreira, en raison du covid-19, et Héctor Herrera, Manu Sánchez et Sime Vrsaljko, en raison d’une blessure.

Yannick Carrasco est de retour après quatre matchs à l’extérieur en raison d’une blessure musculaire, la même raison qui a laissé Diego Costa hors de la compétition lors des six derniers matchs et la même raison qui a empêché Vitolo de participer au dernier match contre Cadix. Tous les trois sont prêts, sur convocation du technicien.

Aux trois récupérations, déjà prévues, cinq blessés s’opposent. A l’exception de Sime Vrsaljko, qui n’a pas encore commencé ce cours en raison d’une arthroscopie au genou gauche dont il est déjà en train de finaliser son set-up, le reste s’est produit lors des engagements des équipes nationales ces deux dernières semaines: Luis Suárez et Lucas Torreira, infectée par le coronavirus avec l’Uruguay; Héctor Herrera, avec une blessure musculaire avec le Mexique et Manu Sánchez, avec le même type de maladie avec l’Espagne sub’21.

Ce sont les cinq absences de la convocation de 22 joueurs offerte cet après-midi par le sélectionneur argentin, qui a convoqué trois jeunes de la filiale: l’arrière droit Ricard, le milieu de terrain central Toni Moya -habituellement sur les listes de la première équipe l’année dernière mais qui Il n’en avait pas encore inscrit cette saison jusqu’à présent – et l’attaquant Sergio Camello.

Les gardiens Ivo Grbic et Jan Oblak; les défenseurs Kieran Trippier, José María Giménez, Stefan Savic, Felipe Monteiro, Mario Hermoso et Renan Lodi; les milieux de terrain Marcos Llorente, Saúl Ñíguez, Koke Resurrección, Geoffrey Kondogbia et Thomas Lemar; et les attaquants Ángel Correa, Joao Félix et Ivan Saponjic complètent l’appel pour l’Atlético, qui restera concentré de midi jusqu’à la dispute du match.

