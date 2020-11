La présence du gardien de but Marc-André ter Stegen, qui ce mercredi a reçu la décharge médicale, est la principale nouveauté de l’appel du technicien de la Barcelone, Ronald Koeman, pour accueille le Dinamo Kiev en Ligue des champions au Camp Nou.

Ter Stegen, qui a été opéré du tendon rotulien du genou droit le 18 août et qui s’était déjà entraîné plusieurs jours au même rythme que ses coéquipiers, revient à un appel pour la première fois depuis le 2-8 contre le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions la saison dernière.

L’autre nouveauté sur la liste est la présence du milieu de terrain Riqui Puig, absent lors du dernier match de LaLiga contre Alavés, tandis que les défenseurs Samuel Umtiti et Ronald Araujo et le milieu de terrain Philippe Coutinho continuent d’être exclus pour cause de blessure.

Les 21 joueurs appelés par Koeman pour affronter l’équipe ukrainienne sont: Neto, Ter Stegen, Iñaki Peña, Dest, Piqué, Lenglet, Sergi Roberto, Junior, Jordi Alba, Sergio Busquets, Pjanic, De Jong, Aleñá, Riqui Puig, Pedri, Trincao, Dembélé, Messi, Ansu Fati, Griezmann et Braithwaite.

Gagner pour se qualifier

Barcelone reçoit mercredi le Dynamo de Kiev, décimé par le covid-19, à la recherche de trois points qui le consolideront en tant que leader du groupe G de la Ligue des champions, après sa dernière victoire sur la Juventus.

L’équipe azulgrana commande la clé avec trois points d’avance sur l’équipe italienne et cinq sur leur rival russe et Ferencvaros, respectivement troisième et quatrième.

Après deux victoires contre Ferencvaros et ‘Juve’, une nouvelle victoire permettrait au Barça de rester confortablement assis en tête du classement, qui vit mieux en Europe que dans son championnat national.

