Mis à jour le 11/03/2020 à 09:50

Ronald Koeman s’est assis ce mardi dans la salle de presse du Barcelone, avant le choc contre le Dinamo Kiev pour le Ligue des champions. Le coach a évoqué l’engagement européen, mais a également évoqué Lionel Messi, à propos de quelques mots de Quique Setién.

Il y a quelques jours, le directeur technique cantabrique qui était récemment en Barcelone avoué dans une interview avec le journal Le pays, que le crack argentin a une facette “compliquée à gérer”. Koeman, de son côté, a souligné comment il s’entendait avec «Leo».

«Pour moi, Leo est le meilleur du monde, je vois son ambition et son caractère gagnant chaque jour. Ce n’est pas un joueur qui a des difficultés à porter. Chaque entraîneur est différent et pour moi Leo est le capitaine et je lui parle chaque semaine de choses du terrain et du vestiaire pour avoir une bonne relation. Mais je respecte Setién, c’est son opinion », a déclaré Koeman dans conférence de presse.

En pensant au choc de la Ligue des champions, l’ancien entraîneur néerlandais a révélé ne pas être confiant malgré la série de pertes de Dynamo de Kiev, beaucoup d’entre eux pour des cas positifs de coronavirus. «Nous avons vu le Shakhtar – avec huit victimes dont six partants – et ils ont battu le Real Madrid. Vous ne pouvez pas vous attendre à une équipe qui chutera beaucoup, même si je ne connais pas bien parce que je ne connais pas les gens qu’ils amènent », a-t-il déclaré.

Après avoir battu la Juventus 2-0 la semaine dernière, Barcelone cherchera à franchir une nouvelle étape vers la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’équipe du Barça recevra l’équipe ukrainienne au Camp Nou mercredi 4 novembre. Le match est prévu à 15h00 (heure péruvienne) et sera diffusé sur ESPN 2.

