Sans faire confiance. L’entraîneur du Barcelone, Ronald Koeman, ne croit pas que les victimes COVID-19[feminine avec laquelle le Dinamo Kiev se présentera au Camp Nou ce mercredi ouvrira la voie à leur équipe pour enchaîner la troisième victoire de la Ligue des champions, et s’est souvenu de ce qui est arrivé au Real Madrid contre Shakhtar Donetsk le premier jour de compétition.

Jusqu’à 9 joueurs du Dinamo sont restés à Kiev après avoir été testés positifs au coronavirus, une circonstance qui commence régulièrement à conditionner de nombreux matchs et que Koeman estime que nous devons commencer à accepter naturellement.

«Le problème du covid a actuellement beaucoup d’influence dans notre vie quotidienne et notre travail et c’est la situation que nous devons vivre. Cela influence sûrement la qualité du Dinamo. Je ne sais pas si son niveau va baisser, mais on attend un adversaire qui va nous compliquer la vie, et il va falloir être bien pour gagner », avait-il déclaré lors du match précédent.

À cet égard, Koeman a rappelé que “le Shakhtar est également arrivé avec des pertes pour la même raison et a battu le Real Madrid (2-3)”, il considère donc que “le Dinamo ne peut pas s’attendre à perdre beaucoup” sa performance ce Mercredi au Camp Nou.

Le Barça compte par victoires ses matches en Ligue des champions (5-1 contre Ferencvaros et 0-2 contre Juventus), où il se retrouve dans une dynamique très différente de celle qu’il a en LaLiga.

“Ajouter seulement deux points au cours des quatre derniers jours n’est pas bon et les critiques sont normales. Ceux-ci vont toujours à l’entraîneur. Je les accepte, je les accepte et je continue à travailler pour améliorer les choses. Au final, ce qui compte, c’est de gagner des matchs », a-t-il réfléchi sur le sujet.

Cependant, Koeman s’est dit satisfait de “l’attitude” et de “l’image” que l’équipe montre, “avec beaucoup de jeunes”, malgré les mauvais résultats en compétition nationale.

«Je reçois beaucoup de commentaires selon lesquels les gens sont heureux. Pas à cause des deux points que nous avons obtenus au cours des quatre derniers jours, bien sûr, mais nous sommes l’équipe qui a créé les chances les plus claires par match. Nous marquons un but toutes les cinq fois et demie et nous devons augmenter cette moyenne, mais nous travaillons dur pour l’atteindre et il y a de la qualité et des joueurs à améliorer à cet égard », a-t-il déclaré.

Pour cette raison, Koeman a demandé “un peu de tranquillité et de temps” pour “changer les choses” et a dit qu’il était “très à l’aise” avec le personnel disponible. “Je suis dans un grand club où je veux être depuis longtemps”, a-t-il résumé.

