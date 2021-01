La présence du défenseur américain Sergiño Dest, déjà remis de son inconfort musculaire, est la principale nouveauté de la liste des convoqués que le technicien du Barcelone, Ronald Koeman, a donné pour affronter Elche ce dimanche en LaLiga Santander. Le retour d’un intouchable comme l’ancien joueur de l’Ajax compense en quelque sorte l’absence de Lionel Messi, sanctionné pour deux dates après avoir vu un carton rouge en Super Coupe d’Espagne.

Dest, absent lors des débuts en coupe du Barça contre Cornellà en raison d’un inconfort à la cuisse droite, s’est entraîné normalement ce samedi et fera partie de l’expédition du Barça qui se rendra dans la capitale d’Elche pour jouer demain à Martínez Valero.

Le défenseur Jordi Alba et le milieu de terrain Frenkie de Jong, à qui Koeman a donné du repos à Cornellà, reviennent également sur la liste. Et ils tombent, par rapport au match de la Copa del Rey, les footballeurs du Barça B Ilaix Moriba et Àlex Collado.

L’attaquant Leo Messi, qui purgera son deuxième et dernier match de suspension contre Elche en raison de son expulsion en finale de la Super Coupe d’Espagne, et les blessés Gerard Piqué, Sergi Roberto, Philippe Coutinho et Ansu Fati manqueront le match pour cause de suspension.

Les 21 joueurs appelés par Koeman sont: Ter Stegen, Dest, Araujo, Sergio Busquets, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Matheus, De Jong, Umtiti, Junior, Mingueza , Konrad et Arnau Tenas.

Barcelone est obligé de gagner au domicile d’Elche s’ils veulent continuer à rêver du titre de Liga. Avec 10 points de moins que le leader de l’Atlético de Madrid, les Catalans sont troisièmes du classement avec 34 points. À la prochaine date, à laquelle ils auront déjà Lionel Messi, les hommes de Koeman affronteront Rayo Vallecano pour la Copa del Rey.

