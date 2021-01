Avec Lionel Messi, Barcelone et Huesca jouez LIVE ONLINE LIVE suivez le match de la 17e journée de LaLiga Santander, ce dimanche 3 janvier à partir de 15h00 (heure péruvienne). La transmission de l’un des matchs les plus attractifs d’aujourd’hui sera en charge d’ESPN, Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar + et Movistar Laliga 1.

Avec Lionel Messi, après avoir surmonté une gêne à la cheville, Barcelone (6e avec 25 points) fera sa première présentation en 2021, lors de sa visite au Huesca (20 ° avec 12 unités), candidat ferme à la relégation. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au stade El Alcoraz.

Barcelone vs. Huesca: horaires des matchs

Mexique – 14h00

Pérou – 15h00

Équateur – 15h00

Colombie – 15h00

Bolivie – 16h00

Venezuela – 16h00

Chili – 17h00

Paraguay – 17h00

Argentine – 17h00

Uruguay – 17h00

Brésil – 17h00

Espagne – 21h00

Pour Huesca, qui n’a remporté qu’un match cette saison, la victoire contre un Barcelone que dans des circonstances normales, ce serait un peu moins qu’invincible, mais que dans les circonstances actuelles, cela laisse une échappatoire pour rêver de cette victoire si nécessaire, non seulement à cause des points en jeu, mais aussi à cause de ce qu’elle représenterait moralement.

Précisément le fait que l’équipe de Ronald Koeman joue dans une saison bien en deçà de ce qui était attendu, ce qui confirme qu’elle est à dix points de retard sur le leader, l’Atlético de Madrid, suggère que l’utopie peut devenir réalité.

Mais pour y parvenir, Huesca Il devra améliorer les performances qu’il a montrées jusqu’à présent et, surtout, éviter les erreurs au milieu de terrain et en défense, qui match après match lui coûtent des points et plus de points.

Nouvelle année nouvelle vie. Il Barcelone de Koeman se voit confier le sujet pour débuter 2021 avec optimisme, même si les faits, après les quinze premiers matches de championnat, donnent des raisons d’affirmer le contraire.

Barcelone Il a ajouté sept victoires, quatre nuls et quatre défaites, des chiffres qui le placent à la sixième place de la compétition nationale, dix unités derrière ‘Aleti’, sans aucun doute une situation qui a conduit Koeman à admettre que la Liga Santander “est très compliquée”. .

L’entraîneur néerlandais ne trouve toujours pas la clé tactique. Le 4-2-3-1 n’est plus indiscutable et, ces derniers jours, il l’a alterné avec le classique 4-3-3 et un système de trois centres avec deux longs arrières.

Pour cette raison, la disposition tactique en vue de ce dimanche est inconnue. La seule certitude sera la présence de Lionel Messi, qui visitera El Alcoraz pour la première fois.

Sans lui dans l’équipe, le Barcelone Il n’a pas trouvé en Antoine Griezmann une référence offensive et seul Ousmane Dembélé, du banc, s’est réclamé contre Eibar.

Barcelone vs. Huesca: alignements probables

Huesca: Alvaro Fernández, Pedro López, Pulido, Siovas, Javi Galán, Mikel Rico, Mosquera, Seoane, Ferreiro, Okazaki, Rafa Mir, Ontiveros.

Barcelone: Ter Stegen, Dest, Mingueza, Araújo, Alba, Busquets, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri et Braithwaite.

Avec des informations d’..

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER