Mis à jour le 12/07/2020 à 10:13

Un nouveau duel entre Cristiano Ronaldo Oui Lionel Messi. FC Barcelona Oui Juventus Ils affronteront leurs forces lors de la dernière journée de la phase de groupes de cette édition de l’UEFA Champions League au stade Camp Nou en Catalogne.

Malgré le fait que les deux équipes soient déjà classées pour les huitièmes de finale de la plus importante compétition interclubs du continent européen, les yeux n’arrêtent pas d’être sur ce match, le même qui gagne dans l’attente d’un éventuel nouveau duel entre les deux footballeurs les plus représentatifs d’aujourd’hui.

Cristiano Ronaldo sera en tête de la liste des convoqués Juventus pour le choc avec FC Barcelona et laissera, entre les mains de Ronald Koeman, le duel contre son rival, Lionel Messi, absent lors des derniers matches du Barça au Ligue des champions.

Szczesny, Pinsoglio, Buffon; De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta; Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski; Morata, Dybala et Da Graca complètent la liste des acteurs italiens.

Le convoqué de la Juventus pour affronter le FC Barcelone.

Ronaldo a le respect du Barcelona DT

Dans l’aperçu de Barcelone vs. Juventus, Ronald Koeman a été interrogé sur Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ils ont demandé au stratège de choisir l’un des deux, mais il a préféré effectuer un “ dribble ” et éviter la question de manière intelligente, même si cela l’a amené à ne pas donner plus de poids au “ 10 ” du Barça.

«Demain, ce sera fantastique de voir deux grands champions comme Lionel Messi Oui Cristiano Ronaldo, le meilleur des 15 dernières années. Ce n’est pas agréable de dire qui est le meilleur, je les admire tous les deux parce qu’ils sont incroyables et qu’ils nous ont offert de belles soirées », a déclaré le stratège de FC Barcelona lors d’une conférence de presse.

