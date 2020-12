Mis à jour le 12/07/2020 à 09:47

FC Barcelona fermé l’incorporation de l’ancien joueur de Juventus, Miralem Pjanic, dans la dernière saison de passes. Le milieu de terrain bosniaque a été l’un des plus heureux du transfert, mais tout a changé depuis qu’il est entré sur le sol espagnol en n’ajoutant pas les minutes souhaitées sur le terrain.

«C’est une évidence à cent pour cent. Je ne suis pas satisfait et je ne peux pas l’être, dans ma carrière je n’ai jamais accepté l’idée de ne pas jouer et je ne le fais même pas maintenant. On verra, je suis prêt, je m’entraîne bien et j’attends, je ne peux rien faire d’autre. C’est une situation très délicate qui ne me convient pas », a déclaré le milieu de terrain en dialogue avec La Gazzetta dello Sport.

Miralem Pjanic a affirmé qu’il ne comprenait pas les décisions de Ronald Koeman, entraîneur de la FC Barcelona, qui est le principal responsable de ne pas être pris en compte pour les matches de l’équipe du Barça.

«Oui, je veux jouer plus, c’est ce que je veux. Honnêtement, je ne comprends même pas la raison de cette situation. Il est clair que je veux jouer beaucoup plus. Je sais que je peux donner beaucoup, et quand l’entraîneur m’a donné l’option, j’ai toujours répondu. J’ai bien fait, j’ai joué de bons matchs. Plus que ça, je ne sais pas quoi faire. Je m’entraîne, je suis prêt », a-t-il conclu.

Cette déclaration intervient peu de temps après le duel que le Barça et la ‘Vecchia Signora’ garderont, sûrement, ramenant de nombreux souvenirs pour le milieu de terrain européen expérimenté.

FC Barcelona recevra Juventus au Camp Nou à partir de 3 heures de l’après-midi (heure péruvienne). Il est à noter que les deux équipes se sont déjà vues au match aller, la même qui était 2-0 en faveur des Catalans avec des scores de Dembelé et Lionel Messi. Dans cet engagement, Cristiano Ronaldo était le grand absent pour cause de maladie.

