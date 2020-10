Mis à jour le 28/10/2020 à 14:03

Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a annoncé mardi sa démission et celle de l’ensemble de son conseil d’administration, avant de se soumettre à un vote de défiance.

“Je semble communiquer ma démission et celle du reste du conseil d’administration”, a déclaré le président lors d’une apparition, dans laquelle il a ajouté que “c’est une décision réfléchie, sereine, consultée et approuvée par tous les collègues”.

Bartomeu, qui a pris ses fonctions en 2010 et réélu en 2015, affirme avoir pris la décision en ne pouvant pas procéder au vote de défiance dans les conditions que le conseil juge appropriées.

Bartomeu et son conseil ont déclaré avoir besoin d’au moins 15 jours pour organiser le vote de censure avec les mesures de sécurité sanitaire nécessaires, ils ont donc voulu le réaliser les 15 et 16 novembre, au lieu des 1er et 2 novembre, comme indiqué par le statuts de l’entité.

Le club a donc demandé une “couverture légale” au gouvernement régional, mais (les dirigeants régionaux) “ont choisi de se laver les mains dans une situation qui semble inconfortable, sans penser aux conséquences que leur décision peut entraîner”, a critiqué Bartomeu.

Le gouvernement régional a déclaré qu’il n’y avait pas de problème de vote les 1er et 2 novembre, date à laquelle, selon le Barça, le vote ne peut se faire qu’au Camp Nou, ce qui favoriserait les foules en période de pandémie.

Dans ces conditions, “nous ne pouvons et ne voulons pas nous mettre dans la position d’avoir à choisir entre la protection de la santé et l’exercice du vote et c’est pourquoi nous avons pris la décision de ne pas appeler au vote et de démissionner immédiatement de nos fonctions”, a déclaré Bartomeu.

