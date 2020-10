Mis à jour le 28/10/2020 à 15:53

Ni l’un ni l’autre. L’équipe du Barça avait le deuxième à Turin à 35 minutes, mais ni Dembélé ni Antoine Griezmann ils pourraient avant le gardien de but Szczesny et la défense Bianconera dans le Barcelone vs Juventus. Surtout l’attaquant français, qui a hésité entre tirer ou permettre à Lionel Messi et a fini par tirer sans direction, et faire bloquer le gardien de la Juve.

Après une bonne contre-attaque depuis la surface de culé, Dembélé, qui a ouvert le score, a échoué dans un heads-up, mais le ballon est resté en son pouvoir, et après s’être débarrassé du gardien de but, il a permis à Griezmann, qui n’a pas tranché rapidement, et a fini par perdre ce qui aurait été 2-0 de Barza à Turin à la mi-temps.

LA PRÉCÉDENTE

Barcelone arrive au match contre la Juventus après deux défaites consécutives en Liga: ils sont tombés contre Getafe et le Real Madrid, mais entre les deux matchs, ils ont fait des débuts de bon augure en Ligue des champions.

De la main de Leo Messi, les Catalans ont battu Ferencváros 5-1, laissant une bonne image qu’ils tenteront de répéter à Turin contre une équipe italienne qui n’aura pas son chiffre le plus élevé Cristiano Ronaldo.

Cristiano, qui a été testé positif il y a deux semaines dans la concentration du Portugal, a subi un test PCR qui est retourné positif, malgré le fait que le Portugais soit asymptomatique, selon les médias portugais et italiens.

