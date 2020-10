Mis à jour le 28/10/2020 à 15:16

Ils sont sortis avec la lance devant et en moins de deux minutes ils avaient déjà prévenu et frappé à la porte de Szczesny, d’abord avec un tir de Lionel Messi qui a été bloqué par le gardien de but Bianconero, puis avec un tir au poteau de but. Antoine Griezmann, qui a pu ouvrir le score dans le duel entre Barcelone et la Juventus à la date 2 du groupe G de la Ligue des champions.

Après une bonne passe décisive de Pjanic, qui affronte son ancienne équipe, le Français a tiré de la jambe gauche, très proche de la petite surface, mais le “ missile ” envoyé par l’attaquant a touché le poteau, contre un Szczesny qui n’a rien pu faire pour arrêter. essayez de détourner l’enchère.

LA PRÉCÉDENTE

Barcelone arrive au match contre la Juventus après deux défaites consécutives en Liga: ils sont tombés contre Getafe et le Real Madrid, mais entre les deux matchs, ils ont fait des débuts de bon augure en Ligue des champions.

De la main de Leo Messi, les Catalans ont battu Ferencváros 5-1, laissant une bonne image qu’ils tenteront de répéter à Turin contre une équipe italienne qui n’aura pas son chiffre le plus élevé Cristiano Ronaldo.

Cristiano, qui a été testé positif il y a deux semaines dans la concentration du Portugal, a subi un test PCR qui est retourné positif, malgré le fait que le Portugais soit asymptomatique, selon les médias portugais et italiens.

