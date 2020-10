Mis à jour le 28/10/2020 à 16:29

Même l’attaquant lui-même a demandé après avoir marqué si son but en valait la peine. Environ 56 minutes de duel entre Barcelone et la Juventus pour la Ligue des champions, Alvaro Morata il marquait le match nul 1 à 1 des bianconeros, mais le VAR est intervenu pour revoir une position avancée de l’attaquant espagnol, qui après avoir été revu, le «hors-jeu» du footballeur de la «Juve» a été déterminé.

Après un centre qui est tombé dans la surface, Juan Guillermo Cuadrado a réussi à terminer, bien qu’un peu dévié. Le ballon a été pris par Morata qui a terminé et a marqué le 1 à 1, mais le talon de la chaussure gauche était en avance sur la ligne autorisée et le but a été annulé.

C’était le troisième but consécutif que Morata était annulé, qui avait déjà eu deux autres buts invalides en première mi-temps, également en raison d’une position avancée. Et selon ‘MisterChio’, l’Espagnol est le joueur avec le plus de buts annulés par VAR (3) puisque l’arbitrage vidéo est utilisé en Ligue des champions.

LA PRÉCÉDENTE

Barcelone arrive au match contre la Juventus après deux défaites consécutives en Liga: ils sont tombés contre Getafe et le Real Madrid, mais entre les deux matchs, ils ont fait des débuts de bon augure en Ligue des champions.

De la main de Leo Messi, les Catalans ont battu Ferencváros 5-1, laissant une bonne image qu’ils tenteront de répéter à Turin contre une équipe italienne qui n’aura pas son chiffre le plus élevé Cristiano Ronaldo.

Cristiano, qui a été testé positif il y a deux semaines dans la concentration du Portugal, a subi un test PCR qui est retourné positif, malgré le fait que le Portugais soit asymptomatique, selon les médias portugais et italiens.

