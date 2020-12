Mis à jour le 12/12/2020 à 06:39

Plus de trois mois après avoir signé pour le Juventus, Arthur Melo a parlé pour la première fois de son départ de FC Barcelona le dernier été. Comme prévu, le Brésilien a critiqué le conseil d’administration pour la manière dont son départ a été géré, bien qu’il soit reconnaissant pour tout ce que le club catalan lui a donné.

«Il y avait plus de bruit que je ne l’aurais souhaité. Une fois que j’ai su que j’allais partir, j’ai voulu faire les choses correctement. Il Barcelone il m’avait tellement donné. C’est le club qui m’a ouvert les portes de l’Europe, un rêve que j’avais depuis que je suis enfant. Un club avec une grande histoire et avec une grande histoire de footballeurs brésiliens », a déclaré Arthur à« Marca ».

«Je ne sais pas s’ils se sont bien comportés, c’est toujours subjectif et ils pensent certainement qu’ils l’ont fait. Il est difficile de parler. J’ai ma version, mon histoire et j’aurais aimé que quelque chose soit différent, mais pour eux, tout était comme il se doit. Et ils croiront sûrement qu’ils auraient dû faire les choses comme ils l’ont fait », a ajouté le milieu de terrain de la Juventus.

Arthur a joué pour Gremio avant de signer pour Barcelone. (Photo: marque)

En revanche, le Brésilien de 24 ans a comparé Cristiano Ronaldo de Lionel Messi. L’ancien guilde a parlé des merveilles des Portugais et a révélé l’aide qu’il avait reçue du «7» au cours de ses premiers mois en tant que joueur de la «Vecchia Signora».

«Ce sont avant tout des champions. En cela, Messi et Ronaldo sont identiques. Concentré du début à la fin, toujours. S’ils marquent trois buts, ils pensent immédiatement au quatrième, ils ne se déconnectent jamais, c’est impressionnant et en même temps motivant, car cela vous pousse à donner le meilleur de vous-même », a expliqué Goiás.

«Comparé à Messi, Ronaldo parle plus et est plus accessible. Il ne recule jamais s’il est nécessaire d’aider un partenaire et met toujours sur lui une détermination farouche. Entraînez-vous comme un animal, il ne connaît pas de pauses et vous encourage à donner le meilleur de vous-même. Il me dit aussi quoi manger, il ne laisse rien au hasard », a-t-il conclu.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE