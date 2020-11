Mis à jour le 28/11/2020 à 10:06 AM

Les personnes liées au football continuent de dénoncer la mort de Diego Maradona. Ce samedi, Ronald Koeman s’est entretenu avec les médias dans l’aperçu de Barcelone vs. Osasuna. Le DT a profité de cet espace pour se souvenir des “ dix ” et commenter comment cette nouvelle est tombée Lionel Messi.

En ce sens, le stratège néerlandais a commenté que l’attaquant du Barça et tous ses compatriotes ont ressenti un fort impact pour tout ce que représente l’énorme figure du champion du monde au Mexique 1986.

“Nous savons que Maradona affecte avant tout les Argentins, nous ne pouvons pas imaginer sa grandeur pour eux et je comprends que cela affecte, mais dans un sens de démonstration de qualité, c’est ce que nous pouvons donner de mieux. Diego MaradonaKoeman a dit à propos de la réaction de Messi.

Koeman et une histoire particulière avec Diego Maradona

Le technicien de Barcelone Il a également raconté une anecdote avec les «Dix». L’entraîneur a rappelé le jour de leur rencontre en LaLiga de España. Il a défendu le maillot Blaugrana et le «Pelusa» celui de Séville. Le Néerlandais s’est arrêté sur un détail qui restera toujours dans sa mémoire sur le travail précédent de la star.

«J’ai joué une fois contre lui contre Séville. Je me souviens qu’il était en retard pour l’échauffement, mais il a fait beaucoup de choses et j’étais presque plus conscient de lui que de mon échauffement. J’ai eu la chance de jouer contre lui, donc la qualité semble plus. C’est dommage qu’il soit parti avec 60 ans et je souhaite le meilleur à sa famille », a-t-il déclaré.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE