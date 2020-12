Mis à jour le 14/12/2020 à 13 h 59

Neymar s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour le duel entre Barcelone et le PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Dans une publication, le Brésilien a fait référence aux retrouvailles qu’il aura avec Lionel Messi, l’un de ses grands amis du football et ancien coéquipier de l’équipe catalane.

«A bientôt, mon ami», écrivait l’attaquant des Parisiens. L’attaquant de l’équipe française a partagé l’une des nombreuses images spéciales qu’il a vécues avec l’Argentin. A cette occasion, le capitaine du Barça a reçu le Ballon d’Or 2015 et le joueur de ‘Canarinha’ l’a félicité par un câlin.

Neymar, qui avait exprimé son admiration pour Messi, est arrivé à Barcelone mi-2013 et était avec le club espagnol jusqu’à mi-2017. Ensuite, l’attaquant est parti pour le PSG dans un transfert qui a atteint 222 millions d’euros, selon divers rapports.

Avant de rejoindre l’entité parisienne, «Ney» et Leo Messi ont tous gagné avec les blaugranas. Au niveau local, ils ont soulevé la Liga deux fois, deux Super Coupes d’Espagne et trois Copas del Rey. En Europe, ils ont remporté la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et la Super Coupe de l’UEFA.

Neymar a eu une grosse frayeur

Neymar a quitté le terrain lors du PSG-Lyon en Ligue 1. Le Brésilien était blessé en dehors du terrain et le club français craignait une blessure grave. Mais ce lundi-là, ils ont confirmé le diagnostic après les tests médicaux respectifs.

«L’examen clinique et radiologique de Neymar Jr, après une entorse de la cheville gauche survenue hier soir, est rassurant. Dans 48 heures, un nouvel équilibre et de nouveaux examens seront effectués », indique le communiqué.

Alors que l’attaquant s’est senti soulagé par les résultats. «Cela aurait pu être pire, mais encore une fois, Dieu m’a sauvé de quelque chose de grave. Maintenant, je veux récupérer et revenir le plus vite possible », a-t-il partagé sur Instagram.

