Barcelone et le Real Betis des visages sont vus au stade Camp Nou pour la 9e journée de la Ligue de Santander. Ceux dirigés par Ronald Koeman étaient supérieurs dès la première mi-temps, malgré Lionel Messi, sa star, n’était pas un partant. Lorsque l’Argentin est entré, il a joué un rôle clé pour marquer deux buts. Il a mis le 3-1.

À 60 minutes, Mandi il a évité un tir du Barça avec sa main et l’arbitre du match n’a pas hésité à siffler un penalty. Messi il a immédiatement pris la balle pour définir.

Un tir puissant à l’angle a servi à battre l’Argentin Claudio Bravo et célébrez le troisième de ceux dirigés par Ronald Koeman.

Barcelone vs. Betis: l’aperçu du match

Barcelone, sans marge pour enchaîner ce qui serait le cinquième revers consécutif en championnat, reçoit une équipe Betic qui, après deux défaites consécutives contre le Société réelle et le Athlète de Madrid, a obtenu contre Elche un triomphe de réaffirmation dans l’idée du football de Pellegrini.

Les Catalans n’ont plus gagné en Liga depuis le 1er octobre, quand ils ont battu le Celta à domicile (0-3), depuis ils ont accumulé une séquence de quatre matchs sans perdre, avec deux nuls (1-1 contre Séville et un autre 1 -1 contre Alavés) au début et à la fin de ce cycle, et deux défaites entre deux équipes madrilènes: Getafe (1-0) et Real Madrid (1-3).

