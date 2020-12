Mis à jour le 16/12/2020 à 16:55

Barcelone a battu la Real Sociedad 2-1 pour LaLiga Santander. L’équipe de Ronald Koeman a montré l’une de ses meilleures versions de la saison, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas lutté au Camp Nou. La visite était proche d’un match nul, comme à la 74e minute, lorsque Pedri a dû intervenir pour éviter le score d’Alexandre Isak.

L’attaquant a croisé le Suédois, a dévié le ballon, mais en raison de la vitesse à laquelle il allait, son corps a heurté le poteau gauche du but du Barça. L’attaquant espagnol a été allongé pendant plusieurs secondes sur le terrain de jeu.

Plus tard, l’équipe médicale de l’équipe est venue le voir et a demandé le changement. A sa place est entré Miralem Pjanic, qui n’a pas affronté les Catalans dans un nouveau triomphe pour Koeman.

L’aperçu de Barcelone vs. Société réelle

Ce duel précoce, qui devrait se jouer en janvier, peut faire du Barça la moitié, sinon complètement, de ses aspirations. S’il ne gagne pas, il verrait le réel Société aller jusqu’à 12 points, bien que ceux de Saint-Sébastien auraient encore deux duels supplémentaires.

Ainsi, le Barça fait face à un autre duel clé, avant une autre de ces finales qui Ronald Koeman Il ne veut pas perdre avant de clore ce 2020. Le Néerlandais aimerait mieux jouer, être plus énergique, et il admet avoir perdu des matchs qu’il aurait dû gagner. Même ainsi, que +3 contre Levante, il espère que cela vaudra le sien comme incitation.

Et ce n’est pas ça Société réelle Imanol Alguacil arrive au Camp Nou à son meilleur. Ce sont des leaders, oui, causés par la défaite de l’Atlético de Madrid et en ayant disputé deux matches de plus que l’Atlético et un de plus que le Real Madrid lui-même, troisième à 3 points.

